전현무, 곽튜브가 배우 정성일과 함께 당일치기 대부도 여행을 야무지게 즐기는 모습으로 시청자들에게 힐링을 안겼다.지난 22일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 MBN '전현무계획2'에서는 전현무, 곽튜브가 '먹친구' 정성일과 함께 '당일치기 바다여행 명소'인 대부도를 찾아 특색 넘치는 맛집을 발굴하는 현장이 펼쳐졌다. 이들은 향토음식 '바고찌'부터 '묵밥 맛집'과 '여름 보양 끝판왕'인 민어 맛집을 섭렵해 신선한 정보와 유쾌한 웃음을 선사했다.대부도에 뜬 전현무는 "이곳은 서울에서 1시간 거리인 당일치기 바다여행 코스다. 먹을 게 풍년인 데다 낭만 치사량이 200%인 곳"이라고 바다 먹방 여행의 시작을 알렸다. 이어 "오늘 첫 끼는 국밥이 아니라 '바고찌'다"며 "바지락 고추장찌개인데 생전 처음 들어보는 조합"이라며 발걸음을 재촉했다. 직후 두 사람이 '바고찌' 맛집에 자리 잡고 앉았으며 전현무는 "전국 맛집을 너랑만 다닌다"고 푸념했다. 곽튜브는 "저는 많이 배워서 데이트 많이 했다"며 현재 여자친구가 있음을 알렸다. 당황한 전현무는 연신 '깡생수'만 들이켰으며 잠시 후 곽튜브에게 여자친구 관련 질문을 쏟아냈다. 곽튜브는 여자친구에 대해 "직장인이고 저보다 다섯 살 어리다"고 소개해 전현무의 부러움을 자아냈다. 앞서 곽튜브는 지난 방송에서 전현무에게 여자친구 존재를 밝히며 "저는 원래 빨리 하고 싶었다"고 말한 바 있다. 그러면서 곽튜브는 전현무에게 3년 안에 결혼 할테니 사회를 봐달라고 했다.속이 허해진 전현무는 '바고찌'가로 배를 채웠고 '솥밥'까지 곁들여 먹텐을 끌어올렸다. 먹방 중에도 전현무는 곽튜브에게 "너 여기 여자친구랑 올 것 같다", "너 평소에 여자친구랑 싸워?"라며 계속 질문 폭탄을 던졌고 곽튜브는 "여자친구랑 안 싸운다"며 "제가 다 양보한다"고 유쾌하게 답했다. 그런 뒤 곽튜브는 "공개연애를 어떻게 하셨냐?"며 역공에 나섰고 전현무는 "이런 장난 내가 많이 당했었지~"라고 쿨하게 인정해 웃음을 더했다. 직후 전현무는 "오늘의 '먹친구'는 예능 출연을 거의 안했고 김은숙 작가의 원픽"이라며 배우 정성일을 만나러 갔다. 정성일은 "제가 낯가림도 심하고 예능 울렁증이 있다"면서도 "그래도 오늘은 먹으니까…"라며 오히려 먹방에 안도감을 표해 뜻밖의 매력을 발산했다.세 사람은 매일 묵을 쑤는 '묵 맛집'으로 향했다. 이곳에서 도토리 냉묵밥부터 도토리묵 무침, 도토리 해물파전까지 '묵 코스요리'를 만끽한 이들은 금세 음식을 올킬했다. 정성일의 폭풍 먹방을 지켜보던 전현무는 "진짜 잘 드신다"며 "먹을 때는 우리를 아예 쳐다보질 않아"라며 감탄했고 정성일은 "제가 먹는 걸 진짜 좋아한다"며 "양도 많은 편"이라고 인정했다.'묵'으로 1차를 마무리 한 세 사람은 무더위에 허해진 기력을 보충하기 위해 여름철 최고의 보양식인 '민어' 맛집으로 출동했다. 세 사람은 밑반찬으로 박대구이가 나오자 이를 손으로 잡고 뜯었으며 얼큰한 민어 매운탕이 나오자 '동공확장'을 일으켰다. 정성일은 "이런 민어는 처음 먹어봤다"며 숟가락을 놓지 않았고 이에 곽튜브는 "김준현씨와 먹성이 비슷하다"며 그의 위대(胃大)함을 치켜세웠다.그러던 중 전현무는 정성일에게 데뷔 시절 이야기를 물었다. 정성일은 "대학교 1학년 때 학교를 중퇴하고 무작정 상경해 대학로로 갔다"며 "연극배우로 활동하면서 운전으로 하는 알바는 다 해봤다"고 꽃다운 20년 전 사진을 공개했다. 이어 "사실 '더 글로리' 방송 후에도 쿠X 알바를 했었다"며 "당시 정산을 받았지만 저한테 큰 돈은 아니었다"고 했다. 그러면서 "생활을 해야 되니까 알바도 했다"고 털어놔 모두를 놀라게 했다. 다행히 정성일은 "지금은 알바를 안 해도 생활할 수 있는 정도로 올라왔다"고 해 전현무, 곽튜브를 안도케 했다. 깊은 대화가 오가던 중 전현무는 정성일을 향해 "놀라운 건 말을 하면서도 정성일 씨 혼자 다 먹고 있다"며 "올해 본 사람 중에 제일 밥을 맛있게 먹는다"고 분석해 폭소를 안겼다.웃음과 감동이 뒤섞인 정성일과의 '대부도 먹트립'이 마무리 된 가운데 대부도에 이은 '당일치기 바다여행' 2탄 '강화도' 편은 29일 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S 공동 제작 예능 '전현무계획2'에서 만날 수 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr