이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 캡처

배우 한가인이 엄마의 숙명을 담은 현실 육아 일상을 솔직하게 공개했다.21일 한가인의 채널 '자유부인 한가인'에는 "실제 상황! 아들딸 반항할 때 한방에 해결하는 비법"라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상 속 한가인은 두 아이와 지인들의 자녀들까지 돌보며 현실적인 공동육아 라이프를 보여줬다.그는 "엄마들이 집에 자주 놀러 온다. 한 명씩 아이를 맡아주고, 다른 엄마들은 잠시 자유 시간을 갖는 시스템"며 일상의 단면을 전했다.저녁 식사 시간이 다가오자 아이들은 모두 "라면!"을 말했고, 이에 한가인은 "난 너희 컵라면은 안 먹이고 싶은데. 짜장 떡볶이는 어때?"며 현명하게 대처했다.아이들의 식사가 끝난 뒤 한가인은 테이블에 남은 음식들을 바라보며 현실 엄마의 고충을 드러냈다. 그는 "애들이 남긴 걸 제가 먹어야죠. 원래 이게 엄마들의 숙명이다. 밥을 제대로 못 먹으면서도 이상하게 살은 찐다. 남은 음식 먹는데 왜 살찌는 걸까요?"며 웃픈 공감을 자아냈다.이어 "항상 모자랄까 봐 넉넉히 시키면 남고, 적게 시키면 모자란다"고 덧붙였다.이를 본 누리꾼들은 "진짜 엄마라면 100% 공감", "한가인도 똑같은 고민을 한다니 위로된다", "남의 집 이야기 아닌 우리 집 이야기"며 뜨거운 반응을 보이고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr