2002년생 김준민이 꿈을 향한 간절한 심정을 고백했다. 그는 2023년 씨제스 스튜디오가 처음으로 기획한 아이돌 그룹 휘브(WHIB)의 리더로 데뷔했다. 설경구, 문소리, 류준열 등 유명 배우가 소속돼 있던 씨제스 스튜디오는 기존 배우 매니지먼트를 접고, 올해 4월부터 제작에 집중하겠다고 밝힌 바 있다.

지난 21일 방송된 Mnet '보이즈 2 플래닛' 6회에서는 포지션 배틀에 돌입한 참가자들의 치열한 경쟁이 펼쳐졌다. 총 48인의 참가자들이 계급 쟁탈 포지션 배틀 무대에 올라 각자의 실력을 증명했다. 이번 미션은 모든 영역에서 '창작'을 요구하며, 댄스는 안무 창작, 보컬은 편곡, 랩은 자작 랩이 필수 조건으로 제시됐다.
스페셜 마스터로 출연한 조유리는 "ALL스타를 차지한 참가자에겐 베네핏 20만 점이 주어진다"며 참가자들의 의욕을 끌어올렸다. 랩 포지션 미션곡으로는 다이나믹 듀오와 이영지의 'Smoke', 올데이 프로젝트의 'FAMOUS', 원타임의 'HOT 뜨거'가 선정됐다.

보컬 미션곡으로는 이하이의 '한숨', 세븐틴의 '지금 널 찾아가고 있어', (여자)아이들의 '퀸카', 하이키의 '건물 사이에 피어난 장미'가 라인업에 올랐다. 댄스 미션은 크리스토퍼의 'Bad', 영파씨의 'XXL', 스트레이 키즈의 '락', 제니의 'like JENNIE', Eve의 'Tambourine'으로 구성됐다.
'like JENNIE' 팀은 등장부터 시선을 사로잡았다. 이상원, 김준민, 한해리준 등 실력자들이 모여 막강한 팀으로 주목받았다. 그러나 연습 중 카니는 김준민에게 "왜 눈을 제대로 마주치지 못하냐"고 물었고, 김준민은 "이렇게 강한 멤버들과 무대를 함께 하는 게 처음이라 자신감이 떨어졌던 것 같다"고 조심스럽게 말했다.

카니는 "한 사람만 뽑는다면 난 김준민을 택할 것"이라며 그의 잠재력을 높이 평가했다. 이어 "스스로를 믿지 못하면 남이 어떻게 믿겠냐"는 따뜻한 조언도 더했다. 김준민은 이 말을 듣고 끝내 눈물을 보였다.
김준민은 숙소 불이 꺼진 취침 시간에 "여기서 떨어지면 이 (가수) 생활을 더 이어갈 수 없는 상황이다"라고 고백했다. 이어 "사람들이 알아주길 빌게 된다. 나는 여기서 할 수 있는 데까지 가다가 돌아가서 뭔가 할 수 없다는 걸 누가 알아줬으면 좋겠다는 생각까지 든다"고 털어놓았다. 함께 출연 중인 다크비의 한해준도 그의 이야기에 귀 기울이며 공감했다.
김준민은 "사실 난 여기서 데뷔 못하면 끝이긴 하다"며 걱정을 토로했다. 인터뷰에서는 "여기 출연하기 전에 멤버들에게 '형, 돌아올 생각하지 마라'라는 말을 들었다"며 "할 수 있는 건 어떻게든 다 해서, 여기서 꼭 데뷔해야겠다고 생각했다"고 의지를 다졌다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

