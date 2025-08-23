지예은, '체조 요정' 됐다…손연재 삼킨 듯 ('런닝맨')

사진 제공=SBS '런닝맨'

런닝체대 체육학부로 변신한 '런닝맨' 멤버들의 모습이 공개된다.오는 24일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 멤버들이 '런닝체대 체육학부' 학생으로 변신해 저마다 '체대생 OOTD'로 등장해 오프닝부터 큰 웃음을 선사한다. 선수 복식을 차려입었지만, 멤버들의 비루함은 가려지지 않아 체대보다는 동네 주민센터를 방불케 했다.이날 '체대 코스프레'만 한 멤버들 사이로 세계를 제패한 '진짜' 유도 선수, 김민종과 김하윤이 출격했다. 1년 만에 재출연하는 김민종은 파격 탈색 머리로 MZ 비주얼을 뽐내며 등장, 한층 더 두꺼워진 근육으로 무장해 압도적인 파워를 예고했다. 김하윤은 벌써 세 번째 출연으로, 매번 힘과 반비례하는 '깡깡미'로 독보적 매력을 발산해 온 만큼 이번엔 또 어떤 활약을 보여줄지 기대를 모은다.이날은 '런닝체대 상품대첩' 레이스로 꾸며져 체육학부 학생이 된 멤버들은 학회 연수 성적에 따라 상품 획득 기회가 주어졌다. 끝까지 상품을 받지 못한 학생은 벌칙이 있었는데 압도적인 체급 차이 탓에 멤버들은 팀 나누기부터 선수들에게 목을 맸다. 특히 지예은은 김민종의 팀원이 되기 위해 냅다 무릎까지 꿇으며 "제발 저 좀 뽑아주세요!"라고 애원했다.과연 어떤 험난한 연수 과정이 기다리고 있길래 이들이 이토록 간절해진 것인지, 체대생들의 아우성이 펼쳐질 '런닝체대 상품대첩' 레이스는 오는 24일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr