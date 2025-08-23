'파인: 촌뜨기들' 양세종 / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

양세종이 '파인: 촌뜨기들' 촬영을 위해 체중을 증량했다고 밝혔다.최근 서울 소격동의 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '파인: 촌뜨기들'에 출연한 배우 양세종을 만났다.'파인: 촌뜨기들'은 1977년, 바다 속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 몰려든 촌뜨기들의 이야기. 웹툰 '파인'이 원작이다.양세종은 돈 맛에 눈 뜬 신출내기 오희동 역을 맡았다. 오희동은 삼촌 오관석(류승룡 분)을 따라 어린 시절부터 도둑질을 해온 인물. 삼촌을 따라 신안 바다에 묻힌 보물을 건지러 가게 되는데, 그 과정에서 흥백산업 안주인 양정숙(임수정 분)과 다방 직원 선자(김민 분)을 만나며 묘한 감정을 느끼게 된다.양세종은 "대본이 왔을 때 쭉 읽고 심장이 뛰기 시작하면서 다음날 바로 한다고 했다. 작품 자체가 재밌었고 희동이 가진 거칠고 투박하고 날 것 같은 느낌이 다가와서 바로 한다고 말씀드렸다"라고 밝혔다. 감독이 어떤 모습을 보고 캐스팅했을 것 같냐는 물음에 "저를 미소년 이미지로 알고 계셨다. 상반되게 보여줄 수 있지 않을까 해서 대본을 주시지 않았을까 싶다"라고 답했다.양세종은 오희동의 "투박함이 좋게 다가왔다"고. 그는 "어르신들에게 반말도 하고 욕도 시원하게 하더라"며 "멜로 찍을 때보다 6~7kg 증량해서 보여줘도 되겠다 싶었다"라고 전했다.양세종은 오희동이 "동물로 따지면 늑대 같은 느낌"이었다고 한다. 이어 "투박함도 있었고 충동을 행동으로 실행하는 게 좋게 다가왔다. 현실에서는 대부분의 사람들이 충동대로 살지 않지 않나. 눈치도 보고 참고 인내하는 분들이 대부분인데, 작품에서 그런 모습을 보여줄 수 있다는 게 신선하게 다가왔다"고 설명했다. 뿐만 아니라 "카타르시스, 쾌감이 있었다. 물론 초반에 목포에 내려가서 삼촌에게 뺨맞는 장면이 있지만, 그때를 제외하고는 시원시원했다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr