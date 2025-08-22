/ 사진=텐아시아DB

배우 이미도가 새로운 연기 변신에 나선다. 이미도는 2016년 회사원과 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다.MBN 특집 단막극 '폴라로이드'(극본 김진환, 연출 손병조)는 시한부 선고를 받은 택시 기사 덕중(박원상 분)과 퇴물 취급을 받는 노래방 도우미 '정숙'의 이야기를 그린 감성 멜로 드라마다.이미도는 극 중 겉은 거칠지만 마음은 여린 정숙 역을 연기한다. 낭떠러지에 몰린 듯 위태로운 인생을 살아가는 정숙은 고시원에서 덕중과 얽히며 서로의 상처를 보듬고, 삶의 마지막 순간을 함께 채워간다.특히, 이미도는 '폴라로이드'를 통해 단순한 로맨스를 넘어 삶과 죽음, 나아가 인간 관계의 본질에 대한 깊은 질문을 던진다. 이미도 특유의 현실감 넘치는 연기로 캐릭터에 생명력을 불어넣으며 몰입도를 끌어올릴 것으로 기대된다.본 방송에 앞서 공개된 예고편에는 능청과 오열을 자유자재로 오가는 이미도표 밀도 높은 열연이 담겨 정숙의 감춰진 사연을 궁금하게 만들었다. '연인', '지옥에서 온 판사', '정년이', '폭싹 속았수다', '24시 헬스클럽' 등 매 작품 대체 불가 존재감을 자랑해 온 이미도는 '폴라로이드'를 통해 시청자들의 마음에 오래도록 남을 긴 여운을 선사할 전망이다.한편, MBN 특집 단막극 '폴라로이드'는 22일 밤 12시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr