스트레이 키즈 필릭스/ 사진=조준원 기자 wizard333@

타이틀곡 'CEREMONY'(세리머니) 뮤직비디오 말미에는 유명 e스포츠 선수 페이커가 깜짝 출연했다. 필릭스는 "저희가 이제 해외 투어 중인 동안 페이커 선수가 너무 재미있고 멋있게 촬영을 해 주셨다. 직접 뵙지는 못했지만 너무 놀라웠다"고 소감을 밝혔다.이어 "페이커 선수님 너무 감사하다. 진심으로 영광이다. 다음에 또 기회가 생긴다고 하면 꼭 다 같이 페이커 선수를 만나러 가고 싶은 마음"이라고 했다. 콘서트에 초대를 하고 싶은 것인지, 함께 게임을 하고 싶은 것인지 묻는 MC의 말에 멤버들은 "둘 다"라고 입 모아 말했다.신보 'KARMA'(카르마)는 스트레이 키즈가 약 2년 만에 발매하는 정규 앨범이다. 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한은 이번에도 타이틀곡을 비롯한 11트랙 전곡 작업에 직접 참여했다.타이틀곡 'CEREMONY'는 강렬한 트랩 EDM과 베일리 펑크 리듬, 강력한 플럭, 파워풀한 비트, 중독성 있는 훅이 어우러진 곡이다. 인내와 노력 끝에 이뤄낸 성공, 그 과정에서 마주한 수많은 역경을 극복해 온 여정을 자축하는 메시지를 담았다.스트레이 키즈의 네 번째 정규 앨범 'KARMA'는 이날 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr