사진=비욘드제이

1993년생 배우 박경혜가 비욘드제이와 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 그는 2022년 7월부터 씨제스 엔터테인먼트 소속으로 활동해왔으며, 최근 씨제스가 배우 매니지먼트 사업을 정리함에 따라 새 소속사로 둥지를 옮기게 됐다.22일 비욘드제이는 "믿고 보는 배우 박경혜와 함께하게 되어 기쁘다"라며 "박경혜가 다양한 장르와 폭넓은 분야에서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다. 이어 "앞으로 박경혜가 비욘드제이와 함께 활발한 활동을 이어갈 수 있도록 많은 응원과 관심 부탁드린다"라고 덧붙였다.박경혜는 영화 '화이: 괴물을 삼킨 아이', '1987', '모가디슈', '밀수', '핸섬가이즈', '로비' 등을 오가며 개성 강한 캐릭터로 자신만의 연기 영역을 확고히 구축했다. 또한 드라마 '간 떨어지는 동거', '월수금화목토', '소용없어 거짓말', '무빙', '나는 돈가스가 싫어요' 등 안방에서도 다채로운 캐릭터로 변신을 이어가며 박경혜만의 연기 스타일을 견고히 다졌다.드라마 '쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비'에서 처녀귀신 역으로 대중에게 강렬한 인상을 남기며 '제10회 코리아드라마어워즈'에서 인기 캐릭터상을 받았으며, '간 떨어지는 동거'에서는 성적 과탑이자 언니미를 발산하는 최수경 역으로 깊은 연기 내공을 보여줬다.연극 무대에서도 풍부한 감정 연기를 선보이며 '개천연극제', '부산국제단편영화제', '거창연극제' 등에서 연극상을 수상하며 연기력의 폭을 입증했다. 또한 예능 프로그램 '어쩌다 사장' 시즌 1,2에서는 자연스러운 매력을 발산하며 전천후 연기자로서의 역량을 증명했다.박경혜가 합류한 비욘드제이는 배우 매니지먼트뿐만 아니라 '알고있지만', '살인자의 쇼핑목록', '썸바디', '오늘은 좀 매울지도 몰라', '춘화 연애담', '우리영화' 등 다양한 작품을 제작한 종합 엔터테인먼트사다. 제작은 물론 강한나, 조아람, 박아인, 서이서, 황휘 등 실력파 배우들부터 주목받는 신예까지 활발히 활동 중인 만큼 박경혜와 비욘드제이가 함께 만들어갈 새로운 챕터에 관심이 커지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr