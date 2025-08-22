/사진 = 이재상 하이브 대표이사

이재상 하이브 대표이사가 미국 레코딩 아카데미(Recording Academy) ‘프로페셔널 회원’(Professional member)에 이름을 올렸다고 22일 하이브가 밝혔다.1957년 설립된 레코딩 아카데미는 아티스트, 작사가, 프로듀서, 엔지니어 등 음악계 종사자의 목소리를 대변하는 단체로, 1959년부터 ‘그래미 어워드’를 주관하고 있다. 매년 아티스트와 음악산업 종사자를 대상으로 회원 등록 신청을 받고, 동료 평가를 통해 신규 회원을 선정한다.이 대표가 등록된 프로페셔널 회원은 총괄 프로듀서, 저널리스트, 음악대학 교수, 레이블 고위 관계자 등이 자격 기준이며, 음악 산업 내 경력과 전문성을 인정 받아야 한다. 프로페셔널 회원에게는 그래미 어워드 출품작을 제출하고, 그래미 규정 개정을 제안할 수 있는 권한이 부여된다.이 대표는 글로벌 시장에서 K-팝의 영향력 확장 등 음악 산업에서 중추적 역할을 해왔다. 2018년 하이브의 전신인 빅히트 엔터테인먼트에 합류한 이 대표는 하이브 최고전략책임자(CSO), 하이브 아메리카 대표 등을 역임하며, 이타카 홀딩스 인수 등 다수의 전략적 투자 및 글로벌 사업 확장을 견인했다. 이후 지난해 9월 하이브 대표이사에 오른 이 대표는 하이브의 신성장 전략인 ‘하이브 2.0’을 주도하고 있다. 올해 5월에는 방시혁 하이브 의장, 가종현 하이브 라틴 아메리카 CEO 등과 함께 ‘2025 빌보드 글로벌 파워 플레이어스’에 선정되기도 했다.한편, 지난달 범주, 지코, 세븐틴 우지·버논, 투모로우바이투게더 연준, 엔하이픈 정원, 르세라핌 허윤진, KATSEYE(캣츠아이)와 프로듀서 Slow Rabbit(슬로우 래빗), Supreme Boi(슈프림 보이), Wonderkid(원더키드) 등 하이브 뮤직그룹 아티스트 및 프로듀서 16인이 레코딩 아카데미의 새로운 투표 회원(Voting member)로 선정됐다. 앞서 방 의장과 방탄소년단 멤버 7인, 프로듀서 Pdogg(피독)도 투표 회원으로 등록된 바 있다. 투표 회원에게는 그래미 어워드 수상자를 결정할 투표권이 부여된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr