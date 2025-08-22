이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

‘이혼숙려캠프’ 14기 ‘분노 부부’가 충격적인 가정사를 고백했다.21일 방송한 JTBC ‘이혼숙려캠프’에는 ‘분노 부부’가 심리극 치료를 받는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 '분노부부'는 심리극 치료를 받는 과정에서 각각 가정사를 털어놨다.특히 아내는 가정사를 담담히 풀어냈다. 그는 "아버지는 폭력적인 사람이었다. 아빠의 여자친구가 있었는데 '엄마'라고 부르지 않았다고 맞고, 머리 안 묶겠다고 했다가 또 맞았다"고 말했다.또한 아내는 "초등학교 4학년 때 아버지가 나를 데리고 사업차 지방에 간 일이 있었는데, 나를 사업에 담보로 맡기기도 했다"고 말해 충격을 안겼다.'아빠에게 하고 싶은 말이 있냐'는 질문에 아내는 "아빠. 어렸을 때 정말 아빠가 무서워서 말을 잘 들었다"고 눈물을 흘렸고, 이어 "다음 생애에 태어나더라도 그렇게 살지 마. 죽어서 꼭 지옥 갔으면 좋겠다"고 전했다.이를 듣던 '인내부부' 남편은 "너무 슬픈 원망과 한이 전해졌다. 얼마나 사무쳤으면 감정의 덩어리가 저한테 훅 들어오는 느낌이었다"고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr