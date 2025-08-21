싸이 '흠뻑쇼' 티켓 80장 수수 의혹…현직 소방관 피고발 [TEN이슈]

'싸이흠뻑쇼 2023' 사진제공=피네이션

현직 소방관이 가수 싸이의 콘서트 티켓을 대량으로 받은 정황이 드러나 경찰이 수사에 나섰다.인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 인천 서부소방서 소속 A 소방경을 청탁금지법 위반 혐의로 고발받아 조사 중이라고 21일 밝혔다.A 소방경은 지난 6월 인천 서구 아시아드경기장에서 열린 ‘싸이 흠뻑쇼’에서 공연기획사 측으로부터 입장권 80장을 제공받은 혐의를 받고 있다. 기획사 측은 “소방공무원 가족 초청 차원이었다”는 입장을 내놨지만, A 소방경은 해당 사실을 기관장에 보고하지 않은 것으로 전해졌다.인천소방본부는 지난달 자체적으로 위법 정황을 확인한 뒤 A 소방경을 직위해제하고 경찰에 고발했다. 경찰 관계자는 “고발장이 접수된 것은 사실”이라며 “현재 사실관계를 면밀히 들여다보고 있다”고 설명했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr