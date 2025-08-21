싱어송라이터 민지운/사진제공=SM엔터테인먼트

싱어송라이터 민지운이 롤모델로 팝스타 아리아나 그란데 등 여성 디바들을 꼽아 눈길을 끌었다.민지운은 21일 오후 3시 서울 강남구 MCUBE에서 첫 EP 앨범 'Pink, then grey'(핑크, 댄 그레이) 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.이날 민지운은 롤모델로 팝스타 아리아나 그란데를 지목했다. 민지운은 "어릴 때부터 아리아나 그란데 너무 좋아해왔다"며 "또 리한나, 에이미 와인하우스처럼 본인의 음악을 멋지게 표현하는 디바 아티스트들을 보면서 본받고 싶다고 생각한다"고 했다.EP 앨범 'Pink, then grey'에는 민지운이 전곡 직접 작사, 작곡에 참여한 것으로 알려졌다. 이 EP에는 더블 타이틀 곡 'Scared of Love'(스케어드 오브 러브)와 'byebye'(바이바이)를 비롯해, 'Myspace'(마이스페이스), 'Always'(올웨이즈), 'TBH'(티비에이치), 'Go! (feat. CUBE)'(고! (피처링. 큐브))까지 총 6곡이 수록돼 있다. 새로운 인연을 향한 설렘을 그린 'Scared of Love'는 어쿠스틱 기타를 기반으로 만들어진 묵직한 분위기의 팝 R&B(알앤비) 곡이다. 또 다른 타이틀 곡 'byebye'는 무게감 있는 808 베이스가 중심인 어반 컨템퍼러리 알앤비 곡으로, 이별의 순간을 담담하게 노래하고 있다.한편, 민지운의 첫 EP 앨범 'Pink, then grey'는 오는 22일 오후 1시 각종 음악 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr