그룹 NCT 마크, 가수 민지운/사진=텐아시아DB, SM엔터 제공

싱어송라이터 민지운이 그룹 NCT 마크를 향해 러브콜을 보냈다.민지운은 21일 오후 3시 서울 강남구 MCUBE에서 첫 EP 앨범 'Pink, then grey'(핑크, 댄 그레이) 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.민지운은 이날 앞으로 함께 작업하고 싶은 SM엔터테인먼트의 아티스트로 그룹 NCT 마크를 꼽기도 했다. 그는 "NCT 마크 님의 앨범을 들었는데, 직접 디렉팅도 하시고 스토리텔링을 하셨더라. 저도 곡을 쓰니 함께 작업해 볼 기회가 있으면 좋은 케미가 나오지 않을까 생각했다"고 밝혔다.EP 앨범 'Pink, then grey'에는 민지운이 전곡 직접 작사, 작곡에 참여한 것으로 알려졌다. 이 EP에는 더블 타이틀 곡 'Scared of Love'(스케어드 오브 러브)와 'byebye'(바이바이)를 비롯해, 'Myspace'(마이스페이스), 'Always'(올웨이즈), 'TBH'(티비에이치), 'Go! (feat. CUBE)'(고! (피처링. 큐브))까지 총 6곡이 수록돼 있다. 새로운 인연을 향한 설렘을 그린 'Scared of Love'는 어쿠스틱 기타를 기반으로 만들어진 묵직한 분위기의 팝 R&B(알앤비) 곡이다. 또 다른 타이틀 곡 'byebye'는 무게감 있는 808 베이스가 중심인 어반 컨템퍼러리 알앤비 곡으로, 이별의 순간을 담담하게 노래하고 있다.한편, 민지운의 첫 EP 앨범 'Pink, then grey'는 오는 22일 오후 1시 각종 음악 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr