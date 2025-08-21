사진 제공=JTBC '이혼숙려캠프'

'분노 부부'의 남은 사연이 공개된다.21일 방송되는 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 14기 마지막 '분노 부부'의 남은 사연과 솔루션이 공개된다. 특히 그간 이혼 위기 부부들의 사연을 자세히 들어보며 진정성 있는 조언을 전하던 서장훈도 가사 조사 중 '실드 불가'를 선언했다고 전해진다.이날 진행된 가사 조사에서 서장훈은 남편과 아내의 이야기를 듣던 중 두 사람 모두에게 호통치며 당황스러움을 드러낸다. 아내는 그간 남편이 예민해하는데도 노출 있는 의상을 고집해 온 데는 이유가 있다며 나름의 변명을 쏟아내고, 이에 서장훈은 "최근에 들은 궤변 중에 가장 이해가 안 되는 궤변"이라며 황당해한다.또 다른 영상에서는 아내가 남편에게 크게 상처받았던 반전 사연이 공개돼 모두를 깜짝 놀라게 한다. 남편은 자신의 과거 잘못에 대해 해명에 나서지만, 서장훈은 "실드를 쳐줄 수가 없다"라며 오히려 호통을 친다고.'분노 부부'는 가사 조사를 마무리한 후 부부 상담 중, 작은 언쟁이 부부간의 자존심 싸움이 큰 갈등으로 건졌던 경험을 털어놓는다. 이에 이호선 상담가는 부부의 건강하지 않은 관계를 지적하며, 상담 전 진행한 심리 검사 결과를 토대로 남편과 아내를 향한 맞춤 조언을 전할 예정이다.'분노 부부'의 남은 사연과 솔루션 과정은 이날 오후 10시 30분 JTBC '이혼숙려캠프'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr