'미코출신 49세' 설수현, 21kg 감량 성공했다…"물구나무 서고 단 음식 줄여"('퍼라')

사진=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프' 영상 캡처

미스코리아 출신 설수현이 체중 감량 비법을 공개했다.20일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 설수현이 '다이어트 프로젝트 2탄'의 주인공으로 출연했다.설수현은 49세 나이에도 동안 미모를 자랑하며 등장해 이목을 사로잡았다. 설수현은 "남편이 저보고 나이 들어 보인다고 해서 앞머리를 내리고 나왔다"며 미소 지었다.설수현은 "화면에는 잘 티가 나지 않지만, 저는 건강한 다이어트를 계속하고 있다"고 밝혔다. 이어 "화면에는 날씬해 보이는데 19살 때 69.5kg까지 체중이 늘었고, 임신 후 75kg까지 증가했다가 54kg까지 감량했다"고 말했다. 또한 "항상 20kg 안팎의 체중 변화를 겪어 건강하게 관리해야겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다. 그러면서 "근육을 유지하며 탱글탱글한 피부를 갖고 싶다"고도 했다.설수현은 건강을 유지하기 위한 다이어트 비결을 공개했다. 장을 보러 다니며 만 보에 가깝게 걷고부엌에서 가족을 위해 식사를 준비하면서 10분 동안 물구나무 서기를 하기도 했다. 설수현은 "식욕 조절이 힘들 때 유산균을 섭취하며 단 음식도 줄였다"고 설명했다.설수현은 1999년 제43회 미스코리아 미로 데뷔했다. 2002년 패션업체 한독어패럴 이창훈 사장과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr