빅뱅 지드래곤이 자신의 '스카프 패션'에 얽힌 뒷이야기를 털어놨다.19일 대성의 유튜브 채널 '집대성'에는 '빅뱅 19주년 홈 스윗 홈 파티'라는 제목의 선공개 영상이 공개됐다. 본편은 오는 22일 업로드될 예정이다.영상 속에서는 대성을 대신해 MC를 맡은 지드래곤이 가장 먼저 모습을 나타냈다. 그는 채널 굿즈를 살펴보다가 스카프를 두른 자신의 캐릭터 로고를 발견하곤 "별로다. 제가 거짓말을 잘 못한다"라며 솔직한 반응을 보였다.이어 "맞는 것 같긴 하다. '파워' 때 제 모습 같다. 사실 당시 살을 좀 가리려고 스카프를 했던 거다"라고 웃으며 비밀을 공개했다.앞서 지드래곤은 88개월 만에 발매한 솔로 3집 '파워'를 통해 독창적인 스카프 스타일링을 선보여 패션계와 대중의 주목을 받은 바 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr