2022년 5살 연하 뷰티 브랜드 CEO 차혜영과 결혼한 배우 윤계상이 출연한 드라마 SBS ‘트라이:우리는 기적이 된다’가 또 다시 자체 최고 시청률을 경신했다.SBS 금토드라마 ‘트라이: 우리는 기적이 된다’(극본 임진아/연출 장영석 이하 ‘트라이’)는 예측불허 괴짜감독 주가람과 만년 꼴찌 한양체고 럭비부가 전국체전 우승을 향해 질주하는 코믹 성장 스포츠 드라마. 지난 8화 시청률은 최고 8.8%, 수도권 7.3%, 전국 6.8%로 수직 상승하며, 또 다시 자체 최고 시청률을 경신했다.한양체고 럭비부가 ‘원팀’으로 각성하는 성장 서사는 시청자들을 뭉클하게 하며 과몰입을 유발 중이다. 신임감독 주가람(윤계상 분)을 거부하던 럭비부 주장 윤성준(김요한 분)이 대상고와의 연습경기에서 첫 트라이를 성공한 후 주가람의 세리머니를 따라하는 2화 엔딩 장면, 5화 “우리 기적이 되어 보아요”라며 손을 모으며 서로를 향한 신뢰를 보여준 한양체고 럭비부, 그리고 8화에서 문웅(김단 분)의 트라우마 극복을 위해 한 마음으로 뭉친 주가람과 럭비부의 눈물의 태클 훈련 장면이 시청자들의 마음을 뒤흔들었다.시청자를 끌어들이는 ‘원팀 성장 서사’는 ‘트라이’ 팀의 원팀 케미로 이어져 응원을 유발한다. 감독의 연출, 배우의 열연, 작가가 구축한 캐릭터까지 삼박자가 완벽 조화를 이루며 ‘원팀 성장 서사’를 몰입도 있게 그려내고 있는 것.윤계상은 유쾌한 똘기, 럭비에 대한 진심, 아이들에 대한 애정을 아우르는 주가람을 생동감 넘치는 캐릭터로 구축, 몰입도를 최고조로 끌어올리고 있다. 이에 더해 한양체고 럭비부원으로 활약중인 김요한, 김이준(오영광 역), 이수찬(소명우 역), 윤재찬(도형식 역), 황성빈(김주양 역), 우민규(표선호 역), 김단은 럭비 훈련을 같이 하며 팀워크를 다진 만큼 작품 내에서도 원팀케미를 무한 발산한다.배우들의 열연을 극적으로 담아내는 연출 역시 시청자들의 호평을 받는 중이다. 여름이라는 계절감과 어울리는 청량함과 눈을 시원하게 해주는 탁 트인 화면으로 시청자들의 눈을 사로잡았고, 만화 같은 코믹한 캐릭터와 스토리는 만화 책을 보는 것 같은 연출로 유쾌함을 더하고 있다. 무엇보다 럭비 경기장면을 연출하는데 있어 경기의 흐름을 알 수 있는 포인트를 역동적으로 담아내며 럭비알못(럭비를 알지 못하는 사람)도 럭비의 매력을 느끼며 경기에 몰입하게 만들고 있다.이처럼 ‘트라이’는 윤계상을 비롯한 배우들의 열연과 장영석 감독의 연출, 임진아 작가가 구축한 캐릭터가 어우러져 시청률에서도 ’원팀’ 파워를 보여준다. 매화 시청률 기적을 만들어가는 중인 ‘트라이’의 꾸준한 상승세에 귀추가 주목된다.한편, SBS ‘트라이:우리는 기적이 된다’는 매주 금, 토 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr