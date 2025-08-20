[사진=어센드 제공]

가수 웬디가 '웬디의 영스트리트' 1주년 소감을 전했다.웬디는 지난 19일 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트' 1주년을 맞이한 것에 대해 "1주년을 축하해 주신 청취자분들에게 감사하다"며 "앞으로도 여러분과 함께하며 즐거운 저녁 책임지겠다"고 밝혔다.웬디는 2024년 8월 19일 '웬디의 영스트리트' DJ로 합류한 뒤 특유의 밝고 활기찬 에너지를 발산하며 청취자들과 소통 중이다. 특히 웬디는 2021년부터 2023년까지 DJ를 맡은 후 1년의 휴식기를 가졌고, 2024년부터 현재까지 '웬디의 영스트리트' DJ로 활약하는 등 최장수 DJ로서 존재감을 드러내고 있다.웬디는 청취자들의 다양한 궁금증을 해결해 주는 '영스 랩스', 완소(청취자 애칭)들의 하루 이야기를 함께 되새겨보는 '영스 맵스' 등 다채로운 코너들로 청취자들과 친근하게 소통을 이어오고 있다.이 외에도 ''초대석' 영스엔 웬일이야~?'에서는 개성 넘치는 게스트들을 이끌며 원활한 진행을 보여줬다. 이같은 역량을 입증하듯 '2022 SBS 연예대상'에서는 '라디오 DJ상'을 수상하기도 했다.한편 웬디는 내달 20일 서울 장충체육관에서 첫 솔로 월드 투어의 시작을 알리는 '2025 웬디 첫 번째 월드 투어 '위얼라이브' 인 서울'을 진행할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr