사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 김준호 아들 은우, 정우가 장수원 딸 서우와 재회해 계곡으로 나들이를 떠난다.20일 방송되는 '슈돌' 586회는 '함께 키우는 즐거움' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁, 슈퍼맘 김윤지가 함께한다.은우와 정우는 앞서 플리마켓을 방문한 장수원의 1살 딸 서우를 만나 동생러버의 면모를 드러냈다. 은우는 서우의 유모차를 밀어주며 다정한 오빠의 모습을 보여줬고, 정우는 서우에게 "너 예쁘다"라고 말하며 서우의 곁을 맴돌아 랜선 이모, 삼촌의 자동 미소를 유발했다. 특히 은우와 정우는 서우와 헤어질 때 아쉬운 마음을 잔뜩 보이며 "나중에 크면 음료수 먹자"라며 다음 만남을 기약한 바 있다. 이에 은우와 정우가 귀여운 동생 서우를 다시 만나 어떤 모습을 보여줄 지 관심이 집중된다.'우형제' 은우와 정우는 여동생 서우까지 함께 '우남매'를 결성한다. 특히 은우, 정우는 여동생 서우를 세심하게 밀착케어해 귀여움을 폭발시킨다. 은우는 서우에게 이유식을 먹이며 다정한 오빠 매력을 발산한다. 이에 질세라 정우도 "서우야 아~"하며 이유식 먹이기에 참전한다. 서우는 오빠들의 손길에 만족스러운 듯 손을 파닥파닥거리며 박수세례를 보낸다.정우는 서우와 뜻밖의 음료수 쟁탈전을 펼쳐 웃음을 터지게 한다. 정우는 자신이 들고 있는 음료수를 향해 애타게 손을 뻗는 서우의 모습을 보고 고민을 하더니 "메롱 안 줄거야"라며 서우를 도발(?)한다. '서우는 음료수를 먹을 수 없다'는 아빠의 말을 떠올린 정우는 서우에게 음료수를 주면 안 된다는 일념(?)으로 음료수를 흡입하기 시작하고, 정우의 음료수 먹방을 본 서우는 금방이라도 말이 트일 듯 폭풍 옹알이를 펼쳐 아빠 장수원을 깜짝 놀라게 한다. 장수원은 "말 한마디 안 하던 애가 말을 한다"라고 놀라움을 드러내 웃음을 터지게 한다.정우와 서우의 음료수 쟁탈전을 비롯해 은우, 정우, 서우 우 남매의 두 번째 만남과 계곡 나들이는 어떨지, '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr