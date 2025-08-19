사진=E채널 유튜브

'내 새끼의 연애' 랜선 이모들 마음을 흔들었던 이탁수가 연애 경험을 고백했다.19일 E채널 유튜브 채널에는 '훌쩍 커버린 탁수의 등장에 술렁이는 스튜디오?! 낯선 아들에 당황한 이종혁!'이라는 제목의 '내 새끼의 연애' 1회 선공개 영상이 공개됐다.이날 이탁수의 등장에 스튜디오에서 지켜보던 부모들은 "뒤태가 종혁이 닮았다"고 말해 눈길을 끌었다. 탁수의 얼굴이 공개되자 이들은 "잘생겼다"고 입을 모아 칭찬했다.특히 '아빠, 어디가'에서 함께한 김성주는 반가워하며 "탁수 옛날 얼굴이 있네"라며 삼촌 미소를 지었다. 그러나 이종혁은 "머리 저렇게 하지 말라니까"라며 아쉬움을 드러냈다.이탁수는 현재 23살 대학생으로 동국대학교 연극영화과 2학년에 재학 중이다. 그는 자신에 대해 "감성적이다. 계절 바뀔 때마다 오만가지 생각이 든다"면서 "기분 안 좋을 때 노래 들으면 좋아지는 건 좋은 부분"이라고 설명했다.감성적인 아들 모습을 지켜보던 이종혁은 "나랑 안 맞아 안 맞아"라고 말해 폭소케 했다. 이탁수는 "옛날 노래 즐겨듣는 편이다. 그런 취향 공감해 주는 사람 만나고 싶다"고 이상형을 이야기했다.'연애 경험'에 대해 이탁수는 "고등학교 졸업 후 3번 정도 있었다"고 밝혔다. 아들의 연애사를 처음 들은 이종혁은 "관심이 없다"며 무심한 듯 흥미를 내비쳤다.이탁수는 '내 새끼의 연애' 출연 계기로 "전역 후 반년 정도 지났다. 군대에서 남자들과 지내고, 복학 후 팀플 등으로 정신없이 보냈다. 연애 세포를 살아나게 하는 사람을 만나고 싶다"고 밝혔다.이탁수의 훈훈한 모습을 출연자 아빠들이 극찬하자 이종혁은 "일단 괜찮은 것 같냐"며 만족한 표정을 지었다. 출연자들은 "아빠보다 나은 것 같다"고 디스해 웃음을 자아냈다.한편, 이탁수는 이종혁의 장남으로 최근 동생과 함께 ENA 일요예능 ‘내 아이의 사생활’에 출연 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr