사진=유튜브 '이민정 MJ'

배우 이민정이 남편 이병헌에게 현금을 선물했다.19일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에서는 이민정이 5년 공백기에 대한 이야기와 남편 이병헌을 위한 현금 선물을 공개했다.이날 이민정은 초고가 주얼리 화보 촬영을 하며 "집 값 나오는 거 아니야?"라고 흥분해 웃음을 자아냈다. 6시간 촬영을 마친 그는 집에서 배달 회와 화이트 와인으로 혼자만의 힐링 타임을 보냈다.이민정은 "라이브로 소통하려고 했는데, 제작진이 위험하다고 말리더라. 제 성격이 위험하냐"며 너스레를 떨었다.댓글을 본 이민정은 "'왜 작품 안 하냐' '연기 복귀 언제 하냐'고 물어봐 주시는데, 임신 전에 촬영해 둔 TV 드라마가 있는데, 이슈가 있어서 3년째 편성이 안 되는 상황"이라고 밝혔다.이어 "올해 3월 촬영이 끝난 작품이 있다"고 설명하며 "의도치 않게 찍어둔 작품 공개가 늦어져서 5년 공백이 생겨 작품 활동을 오래 안 하는 느낌을 받으신 것 같다. 올해나 내년 작품이 나오지 않을까 생각한다"고 전했다.유튜브를 시작한 계기도 "대중과 너무 멀어진 것 같다는 느낌을 받아서"라는 이민정은 "실제로 유튜브 시작한 뒤 '되게 오랜만에 본다'는 말씀을 많이 해주시더라. 지금은 뿌듯하고 좋은 것 같다"고 이야기했다.자기관리에 대해 이민정은 "육아로 따로 운동할 시간은 없다. 아이들과 즐겁고 빡세게 논다"고 말했다. '출산 후 체중 관리' 질문에 그는 "첫째 낳고 잘 먹으면 된다고 생각했는데, 출산 후 3~4개월 안에 이전 몸으로 돌아가야 한다고 하더라. 그때 필라테스나 코어 운동을 해야 한다고 들어서 둘째 낳고는 신경 썼다"고 전했다.한편, 이민정은 지난 7월 12일 남편 이병헌 생일 선물로 현금 나오는 케이크 선물을 건넸다. 그는 "용돈 주는 일은 많아도, 용돈 받는 일은 오랜만일 것 같다"면서 현금 플렉스를 했다.케이크에서 5만원권 현금이 줄줄 나오자 주변에서는 부러운 환호성을 질렀고, 절친 신동엽이 달려들어 뺏으려 하자 이병헌은 "내 거야"라며 힘껏 사수해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr