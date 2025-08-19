김호중/ 사진=텐아시아 DB

가수 김호중이 민영 교도소인 소망교도소로 이감했다.19일 법조계에 따르면 김호중은 지난 18일 수감 중이던 서울구치소를 떠나 경기도 여주시 북내면의 소망교도소에 입소했다.소망교도소는 대한민국 최초이자 유일한 민영 교도소다. 특수 교정시설로, 기독교 신앙을 바탕으로 한 교화 활동을 진행하는 것으로 알려졌다.징역 7년 이하 형을 받고, 남은 형기가 1년 이상인 남성, 전과 2범 이하, 마약·공안·조직폭력 사범 등을 제외한 수형자에 한해 법무부의 선별에 따라 소망교도소에 입소할 수 있다. 김호중은 본래 개신교 신자로, 주변의 권유를 받아 입소를 결정한 것으로 전해졌다.김호중은 지난해 5월 9일 밤 11시 40분께 서울 강남구 압구정동의 한 도로에서 중앙선을 넘어 맞은편 택시와 접촉 사고를 낸 후 도주했다. 사고 이후 김호중 대신 매니저가 김호중의 옷을 입고 경찰에 출석해 대리 자수했다. 본부장 전모 씨는 김호중 차량의 블랙박스 메모리 카드를 삼켜 파손시켰다.김호중은 지난 4월 열린 항소심 선고기일에서 1심과 같은 징역 2년 6개월을 선고받았다. 판결에 불복해 상고했지만, 5월 대법원에 상고취하서를 제출했다. 이에 따라 징역 2년 6개월의 형이 확정됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr