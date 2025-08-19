이즈나 출신 윤지윤/ 사진=텐아시아 DB

그룹 이즈나 윤지윤이 팀을 탈퇴한다.19일 이즈나의 소속사 웨이크원은 멤버 윤지윤의 팀 탈퇴 소식을 알렸다. 웨이크원은 "윤지윤은 건강상의 이유로 오랜 시간 신중히 고민한 끝에 팀 활동을 마무리하게 됐다"고 밝혔다.이어 "윤지윤은 올해 초부터 휴식과 회복에 전념해 왔으며, 그 과정에서 당사와 아티스트는 앞으로의 활동 방향을 심도 있게 논의했다. 그 결과, 건강을 최우선으로 고려해 팀 활동을 종료하기로 결정했다"고 설명했다. 이에 따라 izna (이즈나)는 앞으로 6인 체제로 활동을 이어간다.이즈나는 지난해 엠넷 걸그룹 서바이벌 프로그램 '아이랜드2: N/a'를 통해 결성됐다. 윤지윤은 최정은과 함께 팀의 메인 보컬로 활동했으나, 지난 2월 데뷔 3개월 만에 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 당시 소속사는 "컨디션 난조 및 건강상의 이유로 당분간 활동을 중단하고 충분한 휴식과 회복의 시간을 갖기로 결정했다"라고 전했다.안녕하세요, 웨이크원입니다.항상 izna (이즈나)를 아껴 주시고 사랑해 주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드리며, 멤버 윤지윤의 향후 활동과 관련해 안내드립니다.윤지윤은 건강상의 이유로 오랜 시간 신중히 고민한 끝에 팀 활동을 마무리하게 됐습니다. 윤지윤은 올해 초부터 휴식과 회복에 전념해 왔으며, 그 과정에서 당사와 아티스트는 앞으로의 활동 방향을 심도 있게 논의했습니다. 그 결과, 건강을 최우선으로 고려해 팀 활동을 종료하기로 결정했습니다.이에 따라 izna (이즈나)는 앞으로 6인 체제로 활동을 이어갈 예정입니다.갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드리게 돼 죄송하다는 말씀을 드리며, izna (이즈나)가 좋은 무대로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.앞으로도 한층 더 성장해 나갈 izna (이즈나)를 향한 팬 여러분의 따뜻한 응원과 사랑 부탁드립니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr