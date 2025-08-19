손예진, 영화관 밝히는 미모...영화관에서 만나요[TEN포토+]

배우 손예진이 19일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 <어쩔수가없다> 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<어쩔수가없다>는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기.이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연하며 오는 9월 개봉 예정이다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr