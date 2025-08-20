사진=ENA

1969년생 엄정화가 30년 넘게 업계 최정상의 자리를 지켜온 이유를 다시 한번 입증했다. 그는 1992년 영화 '결혼 이야기'로 배우 활동을 시작한 뒤, 1993년 정규 1집으로 가요계에 데뷔했다. 드라마, 영화, 가요계을 두루 석권한 엄정화는 '닥터 차정숙' 이후 2년 만에 차기작에서도 신선하고 유쾌한 캐릭터로 독보적인 존재감을 자랑했다.엄정화는 지난 18일 첫 방송 된 지니 TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’ 1회에서 25년의 세월을 순삭 당한 경력단절 톱스타 ‘봉청자(=임세라)’ 역을 맡아 극의 중심을 이끌며 첫 등장부터 강한 존재감을 드러냈다.‘금쪽같은 내 스타’는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 눈물 콧물 휘날리는 세월 순삭 로맨틱 코미디다.교통사고 후 병원에서 눈을 뜬 봉청자는 세월의 흐름을 자각하지 못한 채 톱스타처럼 주변을 의식하며 방황하는 모습으로 첫 등장부터 큰 웃음을 안겼다. 특히 우연히 마주친 독고철(송승헌 분)과는 선글라스를 두고 때아닌 실랑이를 펼치며 예사롭지 않은 첫 만남을 보여줘 극의 재미를 배가시켰다.역행성 기억상실 상태임을 알게 된 봉청자는 25년의 세월이 흘렀다는 사실을 결코 믿지 못했다. 거울 속에 비친 변해버린 자기 모습에 큰 충격을 받은 봉청자는 현실을 강하게 부정하며 서러운 울음을 터뜨려 앞으로의 스토리를 더욱 기대케 했다.엄정화는 하루아침에 25년 치 기억을 몽땅 날려버린 봉청자 캐릭터를 완벽하게 소화하며 등장만으로도 시청자를 단숨에 몰입하게 만들었다. 톱스타 임세라의 기억에 멈춰 있지만, 현실은 50대 중년 여성인 봉청자의 상황을 정교하고 생동감 있는 연기로 담아내며 극의 유쾌한 분위기를 조성했다.여전히 톱스타 임세라라고 믿는 봉청자의 모습부터 독고철과의 티키타카 케미, 기억상실을 마주하고 혼란스러워하는 감정 변화까지 짧은 순간 시시각각 변하는 다채로운 모습을 입체적으로 그려내며 기대에 부응하는 활약을 펼쳤다. 여기에 풍성한 뽀글 머리 헤어스타일과 안면 홍조 메이크업으로 비주얼까지 완벽히 변화까지 주며 캐릭터의 러블리한 매력을 부각했다.첫 방송부터 강렬한 존재감을 발산하며 안방 흥행 정조준에 나선 엄정화가 ‘금쪽같은 내 스타’에서는 어떤 모습으로 시청자를 사로잡을지 기대감이 더욱 커진다.엄정화의 새로운 연기 변신이 담긴 ‘금쪽같은 내 스타’는 매주 월, 화 밤 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙을 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr