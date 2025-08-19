사진 제공=SM

NCT 해찬(에스엠엔터테인먼트 소속)이 정규 1집 스케줄 포스터를 공개하고 본격 솔로 데뷔 예열에 나섰다.19일 0시 NCT 공식 SNS 계정을 통해 해찬 첫 솔로 앨범 'TASTE'(테이스트)의 스케줄 포스터가 공개됐으며, 다양한 분위기로 디자인된 공연 티켓 안에는 해찬이 '솔로 아티스트'로서 선보이는 콘텐츠 릴리즈 일정이 담겼다.해찬은 8월 26일부터 다채로운 콘셉트의 티저 이미지, 트레일러 영상, 하이라이트 메들리, 타이틀곡 'CRZY'(크레이지) 뮤직비디오 티저 이미지 및 영상 등 발매일 전까지 앨범을 미리 엿볼 수 있는 콘텐츠를 순차적으로 오픈한다.이번 앨범에는 타이틀곡 'CRZY'를 포함한 총 11곡이 수록되어 있으며, 해찬이 자신의 개성을 가장 뚜렷하게 보여줄 수 있는 다양한 매력의 R&B 장르로 전곡을 구성한 만큼 그룹 활동과는 또 다른 해찬의 음악 색깔을 만날 수 있다.해찬 정규 1집 'TASTE'는 9월 8일 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr