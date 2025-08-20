사진=텐아시아DB/SM엔터테인먼트

2021년 크러쉬와의 공개 열애를 인정했던 레드벨벳 조이가 첫 번째 미니앨범 'From JOY, with Love'(프롬 조이, 위드 러브)로 성공적인 컴백을 알렸다. 배우 추영우는 인스타그램에 조이의 'Love Splash!', 'Unwritten Page' 앨범 커버를 올리며 "이거 최고"라는 멘트를 남겨 곡을 추천했다. 두 사람은 2022년 공개된 카카오TV 드라마 '어쩌다 전원일기'에서 연기 호흡을 맞췄다.지난 18일 발매된 조이 첫 번째 미니앨범 'From JOY, with Love'는 국내 주요 음반 차트인 한터차트 일간 1위를 차지한 것은 물론, 공개 직후 국내 음원 사이트 멜론 HOT100에서 타이틀 곡을 포함한 수록곡까지 전곡 차트인을 기록해 조이를 향한 리스너들의 높은 관심을 입증했다.이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 이탈리아, 그리스, 브라질, 멕시코, 이집트, 러시아, 불가리아, 홍콩, 대만, 인도네시아, 필리핀, 태국, 튀르키예, 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 우크라이나, 카자흐스탄, 페루, 과테말라 등 전 세계 20개 지역 TOP10에도 오르며 글로벌한 사랑을 받고 있다.또한 오후 6시에 오픈된 타이틀 곡 'Love Splash!'(러브 스플래시!) 뮤직비디오는 낯선 해변에서 첫사랑에 빠진 조이가 상대방의 관심을 끌기 위해 벌이는 엉뚱하고 사랑스러운 작전들을 유쾌하게 담아내 곡의 통통 튀는 매력을 배가했다.다채로운 에피소드들과 함께 펼쳐지는 싱그럽고 화사한 여름의 풍경과 조이의 눈부신 비주얼은 마치 청춘 영화의 한 장면을 보는 듯한 감성을 자극하며, 모두의 기억 속 첫사랑의 풋풋한 설렘을 소환해 뜨거운 반응을 얻고 있다.조이 첫 번째 미니앨범 'From JOY, with Love'(프롬 조이, 위드 러브)는 타이틀 곡 'Love Splash!'를 비롯해 다양한 사랑 이야기를 그린 총 6곡이 수록됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr