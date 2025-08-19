사진='절친 토큐멘터리-4인용식탁' 캡처

이날 신지는 다른 프로그램에서 썸 케미를 보여줬던 지상렬과 재회하며 웃음을 자아냈다. 지상렬이 반가워하자 신지는 "(상렬 오빠와는) 썸탈 때 자주 봤다"고 말했다. 지상렬은 "썸이라고 하지 마!"라고 호통치며 웃음을 자아냈다.신지는 14년 절친 에일리와 친해질 수 있었던 계기를 밝혔다. 신지는 "스타일리스트의 소개로 만났는데, 그때부터 에일리와 찐친이 됐다"고 설명했다. 에일리는 "언니가 많이 예뻐해 줬다. 만나기 전에는 엄청 무서운 선배일 거라고 생각했다. 소문이 무서웠던 한 분이라, 그런데 너무 잘 챙겨준다. 아기처럼 예뻐해 줬다"고 웃으며 말했다.이어 그는 시트콤 '거침없이 하이킥' 출연 당시의 일화도 털어놨다. 신지는 "'거침없이 하이킥'에서 민민 커플이(민용, 민정)이 많은 사랑을 받으면서 극에서 제 비중이 줄어들었다"라며 "당시 소속사에서 '거침없이 하이킥' 하차를 권했지만 하차하면 이것도 저것도 아닌 느낌일 것 같았다. 근데 시트콤이 다시 역주행하면서, 많은 분이 연기력을 인정해 주셨다"고 회상했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr