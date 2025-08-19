그룹 코요태의 멤버 신지가 가수 문원과의 결혼과 관련해 다시 한번 자신의 입장을 밝혔다.
지난 18일 방송된 채널A 예능 '절친 토큐멘터리-4인용식탁'에는 신지가 자신의 절친인 방송인 지상렬과 가수 에일리를 초대했다.
신지는 "지금 코요태 활동이 바쁘다. 전국투어와 신곡 활동 등 하반기 일정이 많다. 내년에 결혼식을 할 계획이라 웨딩촬영할 시간이 없었다. 김종민이 결혼식 전에 너무 추울 때 웨딩촬영을 해서 감기 걸린 적이 있었다. 그런 걸 봐서 시간 여유가 있을 때 미리 촬영하려 했는데 그날 웨딩촬영을 하고 있다고 결혼 기사가 났다"라며 말문을 열었다.
이어 신지는 "너무 당황스러웠다. 사무실에서 처음에는 아니라고 했는데 웨딩촬영을 하고 있으니까. 그다음부터 이상하게 흘러갔다. 제 입으로 직접 이야기한 게 아니기 때문에 팬들은 서운할 수 있다고 생각했다. 미안한 마음이 들었다. (웨딩촬영) 끝나자마자 정신없이 SNS에 팬들에게 죄송하다고 이야기했다. 너무 많은 분이 괜찮다고, 축하한다고 해주셨다"고 덧붙였다. 신지가 바라본 문원은 좋은 사람이었다고. 신지는 "(문원에게) 처음에 그랬다. 나랑 만나는 게 밝혀지면 되게 이슈가 될 거다. 잘못한 게 있으면 이야기해라. 나는 대놓고 이야기했다. 내가 2년을 만난 친구는 그런 친구가 아니어서 결혼 결심을 했다. 남자를 한두 명 만난 건 아니니까. 내가 아는 그 친구는 열심히 사는 친구였다"고 말했다.
그는 "그런데 (결혼 발표 후) 여기저기서 안 좋은 소리가 나왔다. 다 아닌 일인데 맞는 일인 것처럼 재생산되고 하니까. 나는 28년간 정말 많은 일을 겪었지만 (문원은) 처음이었다. 그걸 보기가 좀 힘들었다"고 털어놨다.
앞서 신지가 결혼을 발표한 후, 코요태 멤버들과의 상견례 영상이 공개되면서 여러 논란이 불거졌다. 주된 쟁점은 예비 신랑 문원의 이혼 경력, 자녀 유무, 양다리 의혹, 무자격 부동산 영업 활동 등이었다. 이어 신지는 "부모님은 다 알고 허락하셨다. 이건 시간이 필요한 문제 같다. 내가 해결할 문제도 아니고. 그 친구가 해결할 문제라고 생각한다"고 말했다. 박경림은 "신지 주변에는 좋은 오빠들도 많고. 사람들이 신지를 아끼는구나 생각했다"고 반응했다.
팬들이 자신을 걱정하는 것에 대해 신지는 "코요태는 팬덤이나 화력이 센 가수가 아니다. 이번에 일련의 상황을 겪으면서 나를 걱정하는 분들이 이렇게 많구나. 얼마나 걱정이 되면 이렇게까지 하실까 다시 한번 깨닫긴 했다. 나 사랑받는 가수 맞는 것 같다"고 설명했다.
주변 사람들에게 미안한 미음도 든다고. 신지는 "컴백 기사에는 별로 관심이 없고 앞에 그분(문원) 이름이 붙은 기사에는 관심이 많다. 그게 속상하다. 멤버들이나 회사나 폐를 끼치고 있는 것 같아서 너무 미안하고. 다행히 컴백 준비하면서 방송도 많고 공연도 많고 나를 초대해 주는 곳이 많아서 최대한 좋게 생각하려고 한다"고 웃어 보였다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
