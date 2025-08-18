사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 48세 송승헌이 결혼 생각을 밝혔다.18일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 ENA 새 드라마 '금쪽같은 내 스타'의 배우 엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환이 출연했다.이날 송승헌은 "결혼은 당연히 해야지"라며 결혼 의사를 밝혔다. 이어 "아이에 대한 생각이 크다. 아기를 좋아한다"고 2세에 대한 바람도 드러냈다.송승헌은 오대환과의 에피소드도 전했다. 자신이 아이를 너무 좋아하자 4남매 아빠인 오대환이 "딸 하나 데려가라"고 했다는 것.'다둥이 노하우'를 묻자 오대환은 "딸딸딸 아들, 4남매다. 아들은 계획해서 낳았다"면서 "처음에는 첫째 아이가 잘 안 생겨서 걱정했다"고 토로헀다.부러움을 드러낸 정호철은 "전자파를 쐐면 딸 낳는데 진짜냐"고 물었다. 이에 송승헌은 전자파가 가득한 전기 모기 차단기를 바로 앞에 두며 '딸' 욕심을 드러내 폭소케 했다. 그는 "조카들을 봐도 여자애들이 확실히 애교도 있더라"고 덧붙였다.송승헌은 "강아지상 좋아한다"고 이상형을 밝히면서도 콧소리 내며 애교 많은 여성은 만난 적 없다고 강조했다. 그러면서 "저는 무조건 마음을 본다"고 말한 뒤 웃음을 참지 못했다.한편, 엄정화가 "로맨스 시트콤 출연이 연기에 도움이 많이 됐다"고 말하자, 송승헌은 "연애를 많이 하신 게 아니고?"라며 너스레를 떨었다."정화만큼 부지런한 사람이 없다"는 신동엽의 말에 엄정화는 "연애 안 쉬었다. 시간이 너무 아깝다. 매번 연하만 만나서 연상도 만나고 싶다. 한 사람을 오래 만나보고 싶다"고 토로해 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr