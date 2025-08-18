코르티스 마틴/ 사진=조준원 기자 wizard333@

빅히트 뮤직의 새 보이그룹 코르티스가 소속사 직속 선배 BTS와 TXT의 조언 속에서 데뷔했다.코르티스(CORTIS·마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 18일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'(컬러 아웃사이드 더 라인스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.코르티스는 빅히트 뮤직이 2013년 방탄소년단(BTS), 2019년 투모로우바이투게더(TXT)에 이어 세 번째로 선보이는 팀이다. 방탄소년단과 투모로우바이투게더는 데뷔를 앞둔 직속 후배 코르티스 멤버들에게 피가 되고 살이 되는 조언을 건넸다.성현은 "BTS 선배님과 TXT 선배님들을 만날 기회가 몇 번 있었다. BTS 선배님들은 '잘 됐으면 좋겠다'고 응원을 해주셨다. TXT 선배님에게는 무대를 보여드렸다. 현실적인 피드백을 주셔서 도움이 많이 됐다. 표정에 대한 조언 등 디테일한 부분에 의견을 주셨다"고 했다.마틴은 "BTS 선배님들을 제이홉 선배님 콘서트에서 만났다. 누리는 것들을 항상 당연하게 여기지 말고 감사하게 여기고, 겸손하게 자랐으면 좋겠다고 하셨다. 조언도 해주시고 응원도 많이 해주셨다. 그 응원에 힘입어 열심히 하고 있다. 이 자리를 빌려서 감사하다는 말을 전하고 싶다"고 말했다.타이틀곡 'What You Want'(왓 유 원트)는 1960년대 사이키델릭록의 향수를 담은 기타 리프와 힙합 기반의 둔탁한 붐뱁 리듬이 한데 섞여 신선함을 준다. 다섯 멤버는 원하는 것을 주저하지 않고 손에 넣겠다고 당차게 선언한다. 전원 10대인 다섯 멤버는 자신들의 이야기를 바탕으로 작사, 작곡, 퍼포먼스, 비디오그래피 등 다양한 영역에서 창작 역량을 보인다.코르티스의 데뷔 앨범 타이틀곡 'What You Want'(왓 유 원트)는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr