그룹 코르티스가 BTS, TXT의 뒤를 이어 빅히트 뮤직의 새 보이그룹으로 데뷔한다.코르티스(CORTIS·마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 18일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'(컬러 아웃사이드 더 라인스) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.코르티스는 빅히트 뮤직이 2013년 방탄소년단, 2019년 투모로우바이투게더에 이어 세 번째로 선보이는 팀이다. 전원 10대인 다섯 멤버는 자신들의 이야기를 바탕으로 작사, 작곡, 퍼포먼스, 비디오그래피 등 다양한 영역에서 창작 역량을 보인다.방탄소년단, 투모로우바이투게더 등 세계적 인기를 끌고 있는 그룹들을 선배로 둔 만큼, 코르티스를 향한 기대감이 크다. 그만큼 멤버들의 어깨도 무거워졌다. 마틴은 "부담감이 없다고 하면 거짓말이다. 정말 쟁쟁한 선배님들이 계신 만큼 우리도 잘할 수 있도록 책임감을 갖고 연습하고 있다"고 말했다.주훈은 "앞서 마틴이 말했듯 부담감이 있다"면서도 "빅히트라는 레이블에서 데뷔할 수 있어 감사하다. 회사에서 우리가 신인인데도 불구하고 앨범 작업 과정에 참여할 수 있는 권한을 주셨다. 흔치 않은 일이고, 감사하게 생각한다. 이런 감사한 마음을 토대로 열심히 하겠다"고 했다.타이틀곡 'What You Want'(왓 유 원트)는 1960년대 사이키델릭록의 향수를 담은 기타 리프와 힙합 기반의 둔탁한 붐뱁 리듬이 한데 섞여 신선함을 준다. 다섯 멤버는 원하는 것을 주저하지 않고 손에 넣겠다고 당차게 선언한다.코르티스의 데뷔 앨범 타이틀곡 'What You Want'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr