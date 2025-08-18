사진=PEACHY

1999년생 배우 김소현이 PEACHY(피치컴퍼니)와 함께 새로운 도약을 시작한다. 문화창고 소속이었던 그는 2022년 이음해시태그 창립과 동시에 합류해 지난달까지 소속돼 활동했다. 앞서 전지현 역시 문화창고에 이어 이음해시태그 소속이었으나, 현재는 피치컴퍼니에서 새롭게 둥지를 틀었다.피치컴퍼니는 김소현과 전속계약을 체결하며, 앞으로 연기 활동에 전념할 수 있도록 적극적으로 지원하고 그만의 매력을 온전히 보여줄 수 있는 활동을 펼쳐나갈 수 있도록 동반할 계획이라고 밝혔다.맑고 단단한 에너지를 가진 김소현은 아역 시절부터 폭넓은 연기 스펙트럼과 안정적인 연기력을 바탕으로 대중의 많은 사랑을 받아온 17년 차 베테랑 배우다. 드라마 ‘라디오 로맨스’, ‘좋아하면 울리는 시즌1-2’, ‘조선로코 - 녹두전’, ‘달이 뜨는 강’, ‘소용없어 거짓말’, ‘우연일까?’ 등에서 다양한 캐릭터를 자신만의 색채로 완성하며 독보적인 존재감을 입증해온 것.최근 종영한 JTBC 토일드라마 ‘굿보이’에서는 사격 금메달리스트이자 강력특수팀 경장 ‘지한나’ 역으로 분해 극을 완벽히 견인한 김소현. 강단 있는 캐릭터의 내면을 입체적으로 그려내는 동시에 호쾌한 액션 연기로 시청자의 이목을 완전히 사로잡기도. 김소현의 탁월한 캐릭터 소화력은 극 중 몰입도를 한층 더 끌어올렸다는 호평을 받았다.매 작품 대체 불가한 존재감을 보이는 김소현이 피치컴퍼니와 새로운 시작을 알린 가운데, 그가 또 어떠한 모습으로 시청자들을 찾을지 기대감이 고조된다. 김소현이 새롭게 둥지를 튼 피치컴퍼니는 ‘깊이와 절제, 그리고 존재 그 자체의 아름다움’을 지향하는 매니지먼트사로 전지현이 소속되어 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr