[종합] 전혜빈, 남편 불륜으로 이혼했다…상간녀 찾아와 뻔뻔하게 의뢰 ('에스콰이어')

사진제공=JTBC

전혜빈이 늦깎이 변호사 된 이유에는 남편과의 이혼이 있었다.지난 17일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’(이하 ‘에스콰이어’) 6회에서는 윤석훈(이진욱 분)과 강효민(정채연 분)이 사랑에 상처 입은 의뢰인에게 건넨 위로가 담겼다. 6회 시청률은 수도권 8%, 전국 7.7%를 기록했다.강효민을 찾아온 의뢰인은 가학적인 관계를 요구해 지울 수 없는 흉터를 남긴 전 남자친구를 상해죄로 고소하고 싶다고 밝혔다. 그러나 모든 행위가 동의 하에 이뤄졌던 만큼 이를 무효화하기 위해서는 의뢰인의 심신 미약을 입증해야 하는 상황.이때 강효민은 “사랑도 심신 미약이라고 주장할 수 있는 거 아닌가요?”라는 뜻밖의 질문을 던졌다. 깊은 사랑은 이성적 판단을 흐려 충동적인 결정을 하게 만들기에 심신 미약 상태로 볼 수 있기 때문. 이 주장을 흥미롭게 받아들인 윤석훈은 의뢰인에게 “사랑 앞에선 누구나 비이성적이고 약해질 수 있다”며 사랑이 클수록 더 약자가 될 수 있다고 설명했다.일이 잘 마무리됐지만 의뢰인의 상처는 여전히 깊은 반면 사건만 서둘러 끝난 느낌에 강효민의 마음은 개운치 않았다. 이에 고심 중인 강효민을 본 윤석훈은 의뢰인이 고소를 결심한 건 몸의 흉터가 아니라 마음의 상처 때문이라고 짚어줬다. 그리고 상처를 치유하려는 의뢰인을 만났을 땐 그 내면까지 들여다봐야 한다며 금전적 보상만으로는 그 상처가 아물지 않았을 거라고 일러줬다.그 말은 곧 합의 내용을 설명하던 강효민이 의뢰인에게서 들은 고백과 맞닿아 있었다. 의뢰인은 자신을 가장 힘들게 한 건 흉터가 아니라 스스로를 탓하는 마음이었다고 털어놨다. 그리고 ‘사랑도 심신 미약일 수 있다’는 말이 그 자책을 덜어줬다며 자신의 짐을 가볍게 해준 변호사들에게 고마움을 전했다.이에 강효민은 “몸의 상처는 흉으로 남더라도 마음의 상처만큼은 남지 않길 바란다”는 진심 어린 한마디로 의뢰인에게 온기를 전했다. 사랑이 깊을수록 누구나 이성을 잃을 수 있고 그 약함은 결코 잘못이 아니라는 것. 스스로를 탓하기보다 지난 사랑을 잘 끝맺음해야 한다는 따뜻한 메시지가 뭉클한 여운을 남겼다.율림에는 윤석훈의 사수 권나연(김여진 분)이 새 대표로 취임했다. 사내 정치 싸움의 기류가 이어져온 가운데 그동안 표적이 돼 온 윤석훈에게 권나연이 든든한 버팀목이 되어줄지 관심이 집중된다.또 허민정(전혜빈 분)의 과거도 밝혀졌다. 그를 찾아온 의뢰인은 허민정 전남편의 상간녀로, 상간녀 역시 똑같은 이유로 허민정의 전남편과 이혼 준비 중이라고 밝혔다. 허민정은 과거 뚱뚱했던 몸매로 시어머니와 남편에게 구박 받았던 사실도 공개됐다.‘에스콰이어’는 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr