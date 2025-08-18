사진=텐아시아DB

사진=유튜브 채널 '귤멍'

1984년생 가수 겸 배우 남규리가 프로젝트 그룹 '허용별'(허각·신용재·임한별)과 함께 낭만과 힐링이 가득한 캠핑 라이브를 선보였다.남규리는 지난 17일 자신의 유튜브 채널 '귤멍'을 통해 여덟 번째 브이로그 '여름밤 허용별 콘서트 | MC규리는 성장 중...!'을 공개했다. 강화도 석모도에서 첫 솔로 캠핑에 나선 그는 게스트로 허용별을 초대해 라이브 공연과 토크를 펼치며 특별한 여름밤을 만들었다.오프닝에서 남규리는 "음악이란 건 누군가의 마음을 붙잡고, 기억을 꺼내고, 마음을 데우는 힘이 있다는 걸 다시금 느낀 시간이었다"며 "세 분이 귤멍을 찾아 주신 게 아니라 제가 허용별의 황홀한 '별이 순간'에 초대된 느낌이었다. 귤멍에 함께 해주신 세 분께 다시 한번 깊은 감사의 마음을 전한다"고 소감을 전했다.모닥불을 배경으로 한 라이브 무대에서는 허각이 '혼자, 한잔', 신용재가 '불멍', 임한별이 '안녕, 오늘의 그대에게'를 선보이며 여름밤의 정취를 더했다. 이어진 토크에서는 각자의 데뷔 스토리를 나누며 진솔한 대화를 이어갔다.남규리는 "씨야로 데뷔할 수 있었던 건 바이브 류재현 선배님 덕분이었다"며 "가수의 길을 접으려던 시기에 설득 끝에 녹음실을 찾았는데, 그곳에는 조영수 작곡가님과 여성 보컬 두 명이 있었다. 그 자리에서 두 소절만 불러보라는 요청받았고, 그때 부른 곡이 '여인의 향기'였다. 다음 날 바로 계약을 맺고, 한 달 만에 초고속 데뷔로 이어졌다"고 회상했다.그는 또 어린 시절부터 8년간 연습생 생활을 이어갔으나 여러 차례 좌절을 겪었고, 가수를 포기하려던 순간 다시 기회를 얻은 것이라고 덧붙였다. 이에 신용재는 "선배님의 데뷔 전설은 처음 듣는다"며 놀라움을 드러냈다.남규리는 같은 날 신곡 '그래도 좋아해요'를 공개했다. 밴드 사운드를 기반으로 한 새로운 시도로, 기존 발라드의 감성을 넘어서는 보컬을 선보이며 음악적 변신을 드러냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr