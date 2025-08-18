사진=텐아시아DB

사진제공='푹 쉬면 다행이야'

미스코리아 출신 이혜원과 결혼한 방송인 안정환이 방송 중 "멱살 잡아"라고 소리치며 긴장감을 유발했다.18일 방송되는 MBC 예능 '푹 쉬면 다행이야' 61회에서는 안정환과 운동부 이대호, 이대형, 이대은, 김남일의 무인도 레스토랑 운영기가 그려진다. 스튜디오에는 붐, 셰프 정호영, 코요태 신지, 골든차일드 이장준이 모습을 드러낸다.이날 운동부 일꾼들은 만선을 목표로 바다로 향하던 중 긴박한 상황에 맞닥뜨린다. 안정환이 이대호에게 갑자기 "멱살 잡아"라고 외치며 과감한 지시를 내린 것. 이에 이대호는 당황하고, 다른 일꾼들도 덩달아 긴장감에 휩싸인다. 과연 안정환이 이대호에게 멱살을 잡으라고 한 상대는 누구인지, 또 그 이유는 무엇인지 궁금증을 자아낸다.하지만 이대호는 이러한 긴장 속에서도 놀라운 어복을 발휘한다. 그가 통발을 끌어 올릴 때마다 어마어마한 크기의 대어가 들어 있어 선장님도 감탄했다는 후문. 특히 한 해산물은 이대호의 몸통만 한 크기를 자랑하며 모두의 감탄을 자아냈다고 한다.'푹 쉬면 다행이야' 61회는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr