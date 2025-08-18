사진=KBS2

비혼주의를 고집하던 정일우가 결혼을 결심했다.지난 17일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들' 4회에서는 이지혁(정일우 분)과 이상철(천호진 분) 부자(父子)의 갈등과 지혁의 깜짝 결혼 통보가 그려졌다.지혁과 상철이 어색한 술자리를 함께했다. 상철은 재취업이 무산된 사정을 털어놓으며 비밀을 지켜달라고 당부했고, 지혁은 그를 설득하려 했으나 퇴사 당시 들었던 "우리는 뛰어봤자 벼룩이야"라는 팀장의 말이 떠오르며 씁쓸한 현실을 실감했다.이수빈(신수현 분)이 헬스장에서 잘린 이지완(손상연 분)에게 모든 사실을 전하며 결국 온 가족이 상철의 재취업 무산 소식을 알게 된다. 설상가상 지혁이 생활비까지 보태자 부자(父子)간 갈등은 더욱 깊어졌다. 자존심이 상한 상철은 지혁을 몰아세웠지만, 지혁 역시 물러서지 않으며 팽팽히 맞섰다.한편, 지혁의 냉정한 태도에 상처받은 은오는 집 안의 술을 모조리 비우고 만취했다. 정순희(김정영 분)와 지강오(양혁 분) 앞에서 쓰러진 그는 몸살까지 겹쳐 며칠간 앓아누웠고, 이를 전해 들은 박성재(윤현민 분)는 비싼 공진단과 각종 음식을 보내며 그를 챙겼다.며칠 뒤 카페로 향하던 은오 앞에 지혁이 나타났다. 당황함도 잠시, 어색한 분위기를 풀려 애쓰는 은오에게 지혁은 "앞으로 남자 만날 때 좋아하는 사람 말고 좋은 사람을 만나"라며 충고했고, 은오는 멀어지는 지혁의 뒷모습을 보며 슬픈 마음을 애써 억눌렀다.카페로 돌아온 은오는 곧바로 고성희(이태란 분)와 재회했다. 은오의 포트폴리오를 본 성희는 망설임 없이 그에게 인테리어 디자인을 맡기며 새로운 인연을 예고했다. 성희가 은오에게 접근하는 의도가 궁금해지는 가운데, 퇴사 후 잠적한 지혁을 찾아낸 성재는 그가 정보아(고원희 분)와의 결혼을 고민 중임을 알게 됐다. 성재의 강한 만류에 지혁은 오히려 반발심을 드러내며 두 사람 사이에 또 한 번 충돌이 일어났다.지혁은 보아와의 결혼을 결심하며 안방극장에 충격을 안겼다. 곧바로 보아의 아버지인 하늘건설의 대표까지 만나 단숨에 결혼을 확정 지은 그는 가족들에게 상견례 날짜를 통보하며 자신의 결정을 전했다. 갑작스러운 그의 결정에 가족들이 어떻게 반응할지, 은오와의 관계는 어떻게 변화할지 다음 방송에 대한 궁금증이 커지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr