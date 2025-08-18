윤시윤 / 사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

윤시윤이 안타까운 가정사를 고백했다.지난 17일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 윤시윤이 모친이 몽골 여행을 떠나는 모습이 다꼈다.이날 윤시윤의 모친은 긴 생머리에 흰 원피스 차림으로 시선을 사로잡았다. 윤시윤은 어머니가 20살에 자신을 출산해 엄마가 됐다고 밝히며 “자신이 아기 때 3일을 안 쉬고 계속 울었지만, 돈이 없어서 병원도 못 갔다. 젖이 안 나와 젖도 못 먹였다”고 말했다. 모친은 임신해서도 제대로 못 먹어 아들을 낳자마자 눈, 코, 입, 손가락이 제대로 있는지부터 확인했다고 해 안타까움을 자아냈다.결국 윤시윤 모친은 100일 만에 아들을 할머니 집에 맡겼다고. 그는 “언제부터 걸음마를 했는지 내가 잘 모른다. 친정에 맡겨 놓고 1년에 한 번 정도밖에 못 봤다. 그나마도 몸이 안 좋으면 못 내려갔다. 일하다가 쓰러진 적도 있었다”고 말했다.윤수윤은 "미용실에서 일하면서 손님들 앞에서는 엄마라고 부르지 말라고 했다. 결혼했다고 하면 일을 안 시켜주니까 숨겨야 했다. 손님이 가면 나와서 소파에서 신나게 뛰면서 엄마라고 실컷 불렀었다"고 회상했다.윤시윤 모친은 “초등학교 3학년 때 다시 데리고 왔는데, 운동회를 한다고 하더라. 나는 미용실에서 일을 해야 하니 갈 수가 없었는데 시간이 나서 잠깐 가봤다. 그런데 구령대 옆에서 혼자 쭈그리고 앉아 컵라면을 먹고 있는 것을 보고 '같이 사는 것이 내 욕심이구나' 싶어져 다시 보낼 수밖에 없었다"고 밝혔다.이에 윤시윤은 "그래서 보낸 거냐. 처음 안 사실"이라며 "엄마가 당시 20대 중반이었다. 그때의 엄마를 보면 그 누구도 엄마처럼 못했을 것이다"라고 위로했다. 그러면서 윤시윤은 “그 와중에도 엄마가 학교에 와주면 나한테는 자랑이었다. 다른 엄마들과 비교도 안 되게 젊고, 기 안 죽인다고 예쁘게 하고 왔다”고 말했다. 이를 본 신동엽은 "중간에 힘들었다. 저도 4살 때 할머니, 할아버지에게 보내졌다"며 울컥했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr