배우 정해인이 청량한 소년미가 돋보이는 근황을 공개했다.정해인은 최근 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게시해 편안한 일상과 수수한 스타일링을 전했다.공개된 사진에서 정해인은 푸른 수목과 잔디를 배경으로 회색 후드집업과 흰 티셔츠를 매치했다. 후드 지퍼를 잡고 살짝 미소 짓는 컷에서는 말끔한 이목구비와 맑은 피부 톤이 돋보이며 후드를 뒤집어쓴 사진에서는 수줍은 표정으로 소년미를 한층 강조했다. 주머니에 손을 넣고 옆으로 기울어 선 전신샷은 루즈한 데님 팬츠로 편안함을 더했고 자연광을 받아 더해진 청량한 무드가 눈길을 끈다.정해인의 게시물을 본 팬들은 댓글로 "정말 눈부셔", "늘 응원해요", "항상 특별한 빛을 가지고 있는 모습", "귀여워", "진짜 잘생겼다" 등의 뜨거운 반응을 쏟아냈다. 정해인은 소년미와 남성미를 오가는 비주얼로 사랑을 받고 있다.앞서 1988년생으로 37세인 정해인은 한 프로그램에서 뉴욕 촬영 때 미성년자로 오해 받기도 했다. 당시 방송에서 정해인이 식당에서 맥주를 주문하자 점원이 난데없이 "미성년자 아니냐"고 추궁했다. 이에 정해인이 실제 나이를 말하자 점원은 놀라움을 감추지 못했다.한편 정해인은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑'을 차기작으로 선택해 팬들과의 만남을 예고했다. 이 작품은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자신이 그의 남자친구라 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거를 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr