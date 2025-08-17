배우 정해인이 청량한 소년미가 돋보이는 근황을 공개했다.
정해인은 최근 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게시해 편안한 일상과 수수한 스타일링을 전했다.
공개된 사진에서 정해인은 푸른 수목과 잔디를 배경으로 회색 후드집업과 흰 티셔츠를 매치했다. 후드 지퍼를 잡고 살짝 미소 짓는 컷에서는 말끔한 이목구비와 맑은 피부 톤이 돋보이며 후드를 뒤집어쓴 사진에서는 수줍은 표정으로 소년미를 한층 강조했다. 주머니에 손을 넣고 옆으로 기울어 선 전신샷은 루즈한 데님 팬츠로 편안함을 더했고 자연광을 받아 더해진 청량한 무드가 눈길을 끈다. 정해인의 게시물을 본 팬들은 댓글로 "정말 눈부셔", "늘 응원해요", "항상 특별한 빛을 가지고 있는 모습", "귀여워", "진짜 잘생겼다" 등의 뜨거운 반응을 쏟아냈다. 정해인은 소년미와 남성미를 오가는 비주얼로 사랑을 받고 있다.
앞서 1988년생으로 37세인 정해인은 한 프로그램에서 뉴욕 촬영 때 미성년자로 오해 받기도 했다. 당시 방송에서 정해인이 식당에서 맥주를 주문하자 점원이 난데없이 "미성년자 아니냐"고 추궁했다. 이에 정해인이 실제 나이를 말하자 점원은 놀라움을 감추지 못했다. 한편 정해인은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑'을 차기작으로 선택해 팬들과의 만남을 예고했다. 이 작품은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자신이 그의 남자친구라 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거를 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
무단전재 및 재배포 금지
