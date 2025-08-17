사진 = 표예진 인스타그램
연예계 대표 청량 미모 표예진이 한여름 카페에서의 일상을 공개했다.

최근 표예진은 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게시했다.사진 속 표예진은 블랙 민소매 톱에 패턴 팬츠, 캡 모자를 매치해 시원한 캐주얼룩을 완성했다. 줄무늬 햇살이 비치는 카페 테이블에 앉아 아이스 라테로 보이는 말차 음료를 마시며 여유를 즐긴다.
모자 아래로 살짝 드러난 단발과 잔머리가 자연스러움을 더하고 미소를 머금은 표정이 공간의 분위기까지 밝히는 모습이다. 또 다른 컷에서는 잔에 빨대를 꽂아 들고 카메라를 향해 포즈를 취하거나 넓은 내부를 배경으로 편안히 앉아 있는 등 청량한 무드를 한껏 담아냈다. 댓글창에는 "너무 예쁘다" "늘 응원합니다" "진심 언니 단발 너무 잘어울려" "화이팅" "언제나 제일 예뻐" "웃는거 상큼해" 등의 반응이 이어지고 있다.
한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생으로 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

