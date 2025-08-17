사진 = 김히어라 인스타그램

배우 김히어라가 해맑은 근황을 공개했다.김히어라는 자신의 인스타그램에 "비싼 망고빙수 사주는 친구 있어서 좋다"라는 멘트와 함께 사진을 게시했다.공개된 사진 속 김히어라는 블랙 캡과 화이트 티셔츠 차림으로 편안하면서도 상큼한 매력을 드러냈다. 카메라를 향해 미소를 지으며 볼을 괸 채 찍은 셀카에서는 투명하게 빛나는 피부와 맑은 눈빛이 돋보였다. 다른 컷에서는 같은 자리에서 더 환한 미소를 지어 팬들을 사로잡았다.특히 거울 앞에서 선글라스를 쓰고 장난스럽게 입술을 내민 셀카는 김히어라 특유의 러블리한 매력을 극대화했다. 하트가 그려진 폰케이스와 캐릭터 프린트 티셔츠가 발랄한 분위기를 더하며 보는 이들에게 미소를 안겼다.팬들은 "너무 귀엽다" "늘 응원합니다" "나도 사주고 싶어요" "화이팅" "아 예쁘다" "짱 귀여운 셀카 올려주는 김히어라 있어서 좋다" 등의 반응을 보이며 열띤 호응을 보냈다.한편 김히어라는 2023년 넷플릭스 시리즈 '더글로리'로 큰 사랑을 받던 중 중학교 재학 시절 당시 갈취, 폭행, 폭언 등으로 악명이 높았던 일진 모임의 멤버였다는 제보가 나오면서 학폭 논란에 휩싸였다. 이에 소속사 측은 "김히어라와 당사가 지난해 불거진 일련의 사안과 관련해 당사자들을 만나 오랜 기억을 정리하며 서로 이해하는 시간을 가졌다"며 "각자의 삶을 응원하기로 했다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr