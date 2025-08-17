사진 = 권나라 인스타그램

배우 권나라가 근황을 전하며 여신 같은 미모를 과시했다.권나라는 최근 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 권나라는 블랙 민소매 톱에 롱 스커트를 매치해 세련된 분위기를 자아냈다. 깔끔하게 묶은 올림머리와 심플한 액세서리가 고급스러운 무드를 더했다.또 다른 컷에서는 화이트와 블랙이 조화된 볼캡을 착용해 내추럴한 매력을 뽐냈다. 특히 햇살을 받으며 카메라 밖을 응시하는 장면에서 권나라는 단연 빛나는 조각 미모를 드러내며 팬들의 시선을 사로잡았다. 172cm 50kg이라는 스펙답게 권나라는 우월한 비주얼을 마음껏 뽐냈다.권나라의 물오른 비주얼에 팬들은 "완전 예뻐요" "늘 응원합니다" "좋은 여배우" "화이팅" "여신이에요" "세상에서 제일 예쁘고 사랑해요 언니" 등의 뜨거운 반응을 보였다.권나라는 드라마와 영화를 넘나들며 탄탄한 연기력을 선보이고 있는 배우로 매 작품마다 새로운 변신을 시도하며 대중의 기대를 모으고 있다. 이번 근황 공개 역시 팬들의 관심을 집중시키며 권나라의 행보에 대한 기대감을 더욱 높였다.한편 권나라는 지난 5월 종영한 지니 TV 오리지널 '야한(夜限) 사진관'에 출연했으며 최근에는 디즈니+ 새 드라마 '넉오프' 출연을 알렸다.'넉오프'는 IMF 당시 실직한 평범한 남자 김성준이 20세기 말 짝퉁 사업에 뛰어든 후 21세기를 살아가며 대한민국을 넘어 전 세계 짝퉁왕으로 거듭나는 이야기를 그리는데 권나라는 극중 동생과 함께 짝퉁을 만들어 팔다가 돈의 맛을 보기 시작하는 문유빈 역할을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr