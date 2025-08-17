사진 = 조윤희 인스타그램

배우 조윤희가 근황을 전하며 팬들의 감탄을 자아냈다.조윤희는 최근 자신의 인스타그램에 하트 이모지를 담은 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 조윤희는 초록빛 자연과 푸른 바다를 배경으로 여유로운 시간을 보내고 있다. 핑크빛 롱 드레스에 밀짚모자를 매치해 자연스러우면서도 우아한 분위기를 연출했으며 맨발로 바닷가를 거닐며 소녀 같은 순수한 매력을 뽐냈다.특히 먹구름이 드리운 바다를 배경으로 장난스럽게 한쪽 다리를 들어 올린 모습은 마치 화보의 한 장면 같아 시선을 사로잡았다. 또 다른 컷에서 조윤희는 울창한 나무 아래 바위 위에 서 있어 이국적인 풍경과 어우러진 '여신 포스'를 자랑했다.팬들은 댓글로 "완전 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 사랑스런 모습", "화이팅", "언니랑 딸 너무 부럽네요", "모델 포스 나요"라며 뜨거운 반응을 보였다. 조윤희는 특유의 우아한 비주얼과 편안한 매력으로 팬들에게 꾸준한 사랑을 받고 있다. 이번 바닷가 인증샷 역시 조윤희의 청순하면서도 세련된 매력을 고스란히 담아냈다는 평가다.한편 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼하여 딸을 낳았지만 2020년 이혼소식을 전했다. 딸을 양육하고 있는 조윤희는 앞서 '이제 혼자다' 방송을 통해 "내 사전에 이혼은 없을 줄 알았다"며 "제가 먼저 이혼을 결심해서 하게 된 것"이라고 말했다. 이어 "이혼 후에도 아이를 혼자 키우는 것에 대한 두려움은 없었고 잘 키울 자신이 있었다"며 "아빠에 대한 부정적인 생각을 주지 않을 자신이 있었다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr