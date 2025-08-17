배우 정려원이 편안하면서도 세련된 일상 패션을 공개했다.
정려원은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지가 담긴 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 정려원은 해외에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 특히 청청 패션을 완벽하게 소화한 정려원의 모습이 눈길을 끈다. 데님 셔츠와 데님 팬츠를 매치해 내추럴하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 또 정려원은 블랙 볼캡과 선글라스를 더해 감각적인 스타일링을 완성했다. 긴 기럭지와 슬림한 체형이 더해져 평범한 캐주얼 룩조차 화보처럼 소화하는 모습이다.
현장에서 찍힌 사진 속 정려원은 밝게 미소 지으며 관람석에 앉아 있거나 경기장을 배경으로 여유로운 포즈를 취하고 있다. 꾸밈없는 자연스러운 모습 속에서도 독보적인 아우라가 느껴져 팬들의 감탄을 자아냈다. 정려원 SNS 게시글에는 "완전 예뻐요" "늘 응원합니다" "옷이 잘 어울려요" "화이팅" "언니 패션 무슨일" "기럭지 장난아니다" 등 뜨거운 댓글 반응이 쏟아졌다.
한편 1981년생으로 44세인 정려원은 2000년 샤크라 멤버로 데뷔한 이후 배우로 전향해 성공적인 필모그래피를 쌓아왔다. 드라마 '내 이름은 김삼순', '샐러리맨 초한지', '마녀의 법정' 등 다양한 작품에서 개성 있는 연기와 탄탄한 연기력으로 많은 사랑을 받아왔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
