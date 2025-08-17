가수 김재중이 칭다오 팬들과 뜨겁게 만난 현장을 공개했다.
김재중은 자신의 인스타그램에 "칭다오 팬들 오늘도 감동 많이 받고 함께 무병장수 할수있는 힘을 나눴네"라며 "오늘 팬미팅도 너무나 따뜻했고 모두 하트하트였어 다들 진짜 늘 그대로라 너무나 놀랍고 신기해 뭐 좋은거 먹나???뭐지?왜 시간이 멈춘것같지??"라는 멘트와 함께 사진을 게시했다. 공개된 사진 속 김재중은 금발과 은발이 섞인 헤어에 진청 재킷과 팬츠를 맞춰 입고 무대 위에서 손을 흔들며 인사를 건넨다. 형광 그린 마이크가 눈에 띄고 얇은 가죽 벨트로 포인트를 더했다. 대형 스크린을 배경으로 한 전경샷에 이어 카메라를 응시하거나 팬들과 소통하는 모습이 담겼다. 현장 열기와 여유로운 비하인드가 교차하며 팬미팅의 분위기를 짐작하게 한다. 김재중의 팬 사랑을 접한 이들은 "행복한 시간이어서 기뻐" "늘 응원합니다" "오빠 잘생겼다" "화이팅" "언제나 고마워" "우리 오래보자" 등 응원했다.
한편 1986년생인 김재중은 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급한 바 있다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
