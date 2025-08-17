사진 = SBS '트라이:리는 기적이 된다' 캡처

매주 금·토요일에 방송되는 윤계상 주연의 SBS '트라이:우리는 기적이 된다'와 이보영 주연의 MBC '메리 킬즈 피플'이 동시간대 맞대결을 펼치는 가운데 '트라이'가 매회 최고 시청률을 경신하며 우위를 이어가고 있다. 특히 '트라이'에서 윤계상과 한양체고 럭비부가 김단의 태클 트라우마 극복을 위해 하나가 됐다.지난 16일 방송된 SBS 금토드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다'(연출 장영석/극본 임진아) 8화에서는 주가람(윤계상 분)과 한양체고 럭비부가 문웅(김단 분)의 태클 트라우마를 함께 극복하며 뭉클한 감동을 선사했다.하지만 럭비부 폐부 추진 세력인 방흥남(정순원 분)에게 중증 근무력증을 들킬 위기에 처하며 궁금증을 증폭시켰다. 이에 '트라이' 8화는 최고 시청률 8.8%, 수도권 7.3%, 전국 6.8%를 기록하며 또 다시 기적의 자체 최고 시청률 경신을 이어가는 대기록을 세웠다. (닐슨 코리아)문웅은 대통령기 대상고와의 경기 중 "태클 못하겠습니다"고 밝혔고 주가람과 한양체고 럭비부는 태클을 못하겠다는 문웅의 문제를 팀이 채워주는 전략을 세웠다. 하지만 한양체고는 경기 후반부에 체력부담이 더해지며 아쉽게 2점 차로 대상고에 패했고 울분을 토했다. 문웅은 자신 때문이라며 울먹였고 럭비부원들은 문웅을 격려하며 "졌어도 이긴 기분입니다"고 소리쳐 울컥함을 선사했다.대통령기 경기를 본 연희대 럭비부 감독 송현종(강신일 분)이 작성한 스카우팅 리포트가 럭비계에서 주목을 받고 스카우터 참관 문의가 이어지자 교감 성종만(김민상 분)은 럭비부를 지원하며 태세 전환해 긴장감을 높였다. 주가람은 인생을 쉽게 사는 것 같다는 에어로빅 감독 흥남의 말에 "나는 어느 것 하나 쉽게 가진 적 없어 특히 럭비는 더"라며 울컥했다.한양체고 럭비부는 문웅이 태클 트라우마를 극복할 수 있도록 자체 훈련에 돌입했다. 럭비부원들은 웅을 위해 소를 데려오는가 하면 해병대 특훈까지 돌입해 웃음을 자아냈다. 이 가운데 문웅이 학교 폭력 가해자라는 폭로글이 올라와 충격을 자아냈다. 그러나 윤성준(김요한 분)과 럭비부는 웅을 향한 신뢰를 드러냈다. 문웅은 불량 학생이 아버지를 괴롭히려고 하자 이를 막기 위해 그를 몸으로 밀었고 그가 다치고 만 것.럭비부원들은 문웅을 지키기 위해 폭로글을 올린 불량 학생들을 찾아갔다. 주장 윤성준은 불량 학생들의 비아냥 속에서도 "우리는 문웅이 필요하다"며 "네 거짓말 때문에 선수를 잃을 순 없다"면서 무릎까지 꿇어 게시글을 삭제하는데 성공했다. 학교에 홀로 남은 웅은 입스 훈련 중인 배이지(임세미 분)에게 자신의 고민을 털어놨고 배이지는 "너는 아직 입스 올 단계 아니다"며 "쓸 데 없는 걱정 하지 마"라며 문웅의 마음을 위로했다.주가람은 위험을 무릅쓰며 불량학생을 찾아간 럭비부원들을 혼냈다. 이어 "정작 감독인 난 아무것도 하지 않았으니 벌을 받아야겠지"라며 자신에게 태클을 걸라고 도발했다. 사실 이는 문웅의 태클 연습을 위한 주가람의 계획이었다. 주가람은 문웅에게 "네가 무섭다고 태클을 피하면 동료들이 다친다"며 "그래도 괜찮냐"라며 다그쳤고 문웅은 "그러다가 제가 또 사람을 또 다치게 하면요"라고 그동안 말하지 못했던 두려움을 토로했다. 결국 주가람은 문웅에게 태클을 못하면 선수 생활은 끝이라는 최후통첩을 던졌다. 문웅은 자신을 데리러 온 아버지까지 뿌리치며 마침내 주가람에게 태클을 거는 데 성공해 짜릿한 반전을 선사했다. 주가람은 "축하한다"며 "드디어 럭비 선수 된 거"라며 문웅을 향한 응원을 전했고 주가람과 럭비부원들은 모두 서로를 어깨동무를 하고 뭉클한 원팀 케미를 보여줬다.하지만 극 말미 주가람에게 위기가 찾아왔다. 중증 근무력증 증세가 더욱 악화된 것. 심지어 방흥남(정승원 분)이 무언가를 눈치챈 듯 아무도 없는 주가람의 방에서 그를 기다리고 있었고 두 사람이 대면하며 긴장감을 높였다.한편 사격부에도 먹구름이 드리워졌다. 사격부에 배정된 대한체대 수시 입학 TO는 단 한 명. 사격부 감독 전낙균은 사격부 성적 1등인 서우진(박정연 분)이 아니라 부교육감의 딸 나설현(성지영 분)을 학교 추천으로 입학시키려는 계획을 세웠다. 서우진은 낙균이 설현의 대한체대 추천서를 썼다는 사실을 알고 항의했고 전낙균(이성욱 분)은 뻔뻔하게 서우진을 협박했다. 급기야 전낙균은 서우진을 밀어 넘어뜨렸고 서우진이 장식장에 머리를 부딪히며 쓰러져 긴장감을 자아냈다. 이어 사격부실에 들어온 배이지는 전낙균에게 "떨어지라고!"라고 소리쳤지만 전낙균이 아랑곳하지 않자 전낙균을 향해 총을 겨눴다. 이어 "서우진에게서 떨어져"라는 배이지의 목소리에 이어 총성이 울리며 8화가 종료돼 다음 화에 대한 궁금증을 고조시켰다.SBS 금토드라마 '트라이'는 예측불허 괴짜감독 주가람과 만년 꼴찌 한양체고 럭비부가 전국체전 우승을 향해 질주하는 코믹 성장 스포츠 드라마로 매주 금,토 밤 9시 50분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr