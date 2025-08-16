사진=유튜브 '재미하우스'

가수 문희준, 소율 부부가 고가의 스피커 구매를 두고 부부 논쟁을 벌였다.15일 문희준-소율 부부가 운영 중인 유튜브 채널 '재미하우스'에는 '5천만원짜리를 산다고..?! 부부 전쟁 2탄'이라는 제목의 영상에 게재됐다.이날 문희준은 아내 소율, 딸 희율(잼잼), 아들 희우(뽀뽀)와 함께 스피커를 사기 위해 매장을 찾았다. 그는 데뷔 30주년 맞이 H.O.T. 활동을 앞두고 스피커가 음악 작업에 필요하다고 어필했다.여러 스피커 중 두 개를 최종 후보로 선택했다고 밝힌 문희준은 "저번에는 들어보고 구매를 안 해서 아쉬웠다"면서 "총각 때는 사고 싶으면 그냥 바로 샀는데, 지금은 집에서 나올 때도 엄청 눈치를 봤다. 왜 필요한지 설명도 해야 하고"라며 유부남의 불만을 토로했다."오랜만에 음악 작업을 해볼까 해서 스피커를 구매한다"고 강조한 문희준은 "'스피커가 있는데 왜 또 사냐'는 아내의 말이 맞긴 하다. 어떻게 설득해야 하나"라며 고민했다. 판매자는 "청각의 이미지를 계속 업그레이드하는 것"이라고 멋진 대답을 내놨다.문희준은 "남편의 취미생활 정도는 이해해달라"면서도 "이건 일에 관련된 취미다. 일에 대한 투자를 응원해달라"며 음악 작업을 위한 소비라고 재차 이야기했다. 이에 소율은 "저는 반대한 적 없다"며 억울한 모습을 보였지만, 문희준은 "반대는 아니지만, 눈치를 준다"고 폭로했다.소율이 "가장 좋은 스피커 하나만 남기라"고 제안하자, 문희준은 "여보도 좋은 가방 하나 두고 다 팔라"고 응수해 폭소케 했다. 그는 "스피커를 사게 되면 집에 있는 건 팔겠다"고 약속했다.두 개의 스피커 음향과 성능을 확인한 문희준은 만족한 표정을 지었다. 자신의 노래를 틀어 믹싱 후 들리는 감각을 확인하며 감탄하기도 했다. 스피커의 가격은 각각 2000만원대와 2740만원으로 밝혀 소율을 놀라게 했다.귀가 후 부부 논쟁이 시작됐다. 문희준은 스피커의 색깔이 다른 점을 강조하며 "두 개 구매하고 싶다. 3~4년 전부터 갖고 싶었다"고 말했다.소율은 스피커에 약 5000만원을 투자하려는 남편을 못마땅하게 바라봤으나, 문희준은 "앞으로 더 좋은 음원을 만들기 위한 투자"라며 "일과 관련된 투자인데 허락받기 쉽지 않다"며 구독자에게 호소했다. 그러면서 "게임기 정도는 사게 해달라"고 취미 생활까지 덧붙여 허락을 받아 웃음짓게 했다.소율이 그동안 헤드폰을 여러 개 구매해 금고까지 만든 일을 언급하자 문희준은 "음악을 다시 시작해야 하는데 너무 일처럼 느껴져서 엄두가 안나 즐기기 위해 헤드폰을 샀다. 음악 듣는 게 행복하고 치유가 됐다"고 설명했다.남편의 진심을 알게 된 소율은 "왜 말을 안 해줬냐"며 서운함을 내비치며 "오빠가 내년에 30주년이라 음악 작업을 다시 시작하는 거니까, 두 개 사라"고 허락했다. 그러나 문희준은 딸 잼잼이의 "한 개만 하라"는 손짓에 "더 고민해 보겠다"며 '딸 바보' 면모를 드러냈다.한편, 문희준이 속한 그룹 H.O.T. 완전체(문희준·장우혁·토니안·강타·이재원)는 오는 9월 6일과 7일 양일간 개최되는 '한터 음악 페스티벌'에 헤드라이너로 무대에 선다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr