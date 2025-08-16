사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 청량한 미모를 담은 화보급 셀카를 공개했다.권은비는 자신의 인스타그램에 "눈빛에 심쿵 포인트"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게시했다. 사진 속 권은비는 화이트 민소매 톱에 팔쪽에 새겨진 미니 타투로 포인트를 더했다.맑게 반짝이는 립과 은은한 블러셔, 결 정돈된 단발 스타일이 어우러져 깨끗하고 세련된 무드를 완성했다. 클로즈업 컷에서는 또렷한 동공과 긴 속눈썹이 강조돼 심쿵 포인트를 한층 끌어올린다. 팬들은 "언니 예뻐요" "늘 응원합니다" "귀여워" "화이팅" "심쿵" "너무 예뻐요" 등의 댓글로 호응을 모았다.앞서 권은비는 지난달 건강상 이유로 '워터밤 부산 2025'에 불참했던 바 있다. 당시 소속사 측은 "권은비는 의료진의 소견에 따라 약 3주간 충분한 휴식을 취하며 회복에 전념해 왔고 당초 복귀를 준비하고 있었으나 현재 컨디션을 고려해 보다 안정적인 회복을 위해 추가적인 휴식을 갖기로 결정했다"고 밝혔다.한편 권은비는 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억 원에 매입해 최근 잔금을 치른 것으로 전해졌다. 권은비가 매입한 건물은 지하 1층부터 지상 3층까지 이르는 건물로 대지면적 106㎡·연면적 192.45㎡ 규모의 꼬마빌딩이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr