방송인 장영란이 일상을 공개했다.장영란은 최근 인스타그램에 "오늘도 열일"이라고 하며 사진을 공개했다.공개된 사진 속 장영란은 푸른 하늘과 대나무가 어우러진 전통 한옥 앞에서 독특한 스타일링을 선보였다. 숫자 프린팅이 들어간 오버핏 톱 위에 시스루 케이프를 걸치고 하늘색 롱부츠로 포인트를 더했다. 반묶음 헤어에는 네온 핑크 컬러 목걸이를 매치해 발랄하면서도 눈에 띄는 화사함을 완성했다.사진 속 장영란은 두 손을 모아 합장 인사를 건네며 햇살을 받아 미소 짓고 있다. 또다른 컷에서는 전통 대문 앞에 서서 시원하게 떨어지는 의상 실루엣을 강조했고 또 다른 사진에서는 마루에 앉아 양 볼을 감싼 채 카메라를 바라보며 귀여운 매력을 뽐냈다.이를 본 팬들은 "언니 예뻐요", "늘 응원합니다", "옷 이쁘다", "화이팅", "귀엽다", "최고에요" 등 다양한 댓글을 남기며 응원을 보냈다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr