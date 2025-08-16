사진 = 태연 인스타그램
소녀시대 태연이 소녀미 가득한 사진으로 팬들의 마음을 사로잡았다.

최근 태연은 자신의 인스타그램에 광고하는 제품명을 담은 짧고 감각적인 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 태연은 크롭 니트 톱과 팬츠를 매치해 군살 없는 잘록한 허리 라인을 과시했다. 내추럴한 헤어 스타일과 은은한 메이크업이 조화를 이루며 특유의 청순하면서도 세련된 매력을 한껏 뽐냈다. 또 다른 컷에서는 라벤더 색상의 빈백 소파에 앉아 사랑스러운 미소를 짓거나 핑크빛 원숄더 드레스를 입고 고혹적인 포즈를 선보이며 다채로운 무드를 완성했다.
팬들은 댓글로 "언니 예뻐요" "늘 응원합니다" "왜케 귀여움" "천사님 화이팅" "점점 예뻐져요" "사랑해요" 등의 반응을 보이며 열띤 호응을 보냈다.
태연은 그룹 활동뿐만 아니라 솔로 가수, 예능 등 다양한 분야에서 활약하며 변함없는 인기와 영향력을 입증하고 있다. 이번 화보 같은 근황은 태연의 독보적인 아우라와 변치 않는 스타성을 다시 한번 실감하게 만든다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

